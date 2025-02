PS hovorí v súvislosti s útokom na gymnáziu o zlyhaniach

Bratislava 7. februára (TASR) - Opozičné hnutie PS upozorňuje v súvislosti s útokom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi na zlyhania vo viacerých rezortoch. Hovorí o systémových problémoch. Incidentu sa podľa neho dalo predísť, ak by správne fungovala spolupráca medzi inštitúciami. Poukázali na to poslankyne Národnej rady (NR) SR za PS na piatkovej tlačovej konferencii. Vyzvali na zvolanie odbornej komisie k prípadu.



"Som presvedčená, že vraždám v Spišskej Starej Vsi bolo možné zabrániť, ak by u nás fungovala spolupráca inštitúcií tak, ako má. Tento prípad odhalil, ako veľmi nedostatočná je spolupráca medzi rezortmi spravodlivosti, vnútra, školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva a ich podriadených organizácií," poznamenala poslankyňa Simona Petrík (PS).



Lucia Plaváková (PS) kritizovala napríklad opakované zamietnutie uloženia ochranného liečenia útočníkovi na gymnáziu. Tvrdí, že pri nastavení ochranného liečenia na Slovensku boli identifikované systémové nedostatky. Vyzvala ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) na predstavenie legislatívneho riešenia, ktoré by nedostatky odstránilo. Namietala aj výkon probačného dohľadu v tomto prípade. Upozornila, že úradník nekomunikoval so školou. Pýtala sa, či to nemôže byť dôsledkom poddimenzovaných kapacít.



Upozornila aj na zlyhania polície. "Aké konkrétne pochybenia rezort vnútra identifikoval vo vzťahu k policajtom, nám štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská na ľudskoprávnom výbore odmietla priblížiť. Odôvodnila to prebiehajúcim vyšetrovaním. To do istej miery chápem, avšak jasne pomenovať, že v Policajnom zbore sú systémové problémy a dochádza k systémovým zlyhaniam, je podľa mňa absolútne namieste," dodala.



Petrík zase vyčítala ministrovi práce Erikovi Tomášovi (Hlas-SD), že neinformoval, ako v tomto prípade konal úrad práce, ktorý vykonáva sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu. "Kuratela nijako nezasiahla predtým, ako útočník vykonal v Spišskej Starej Vsi svoj čin. Tá naopak, keby fungovala tak, ako mala, v tejto situácii mala dlhodobo sledovať prípad útočníka aj po skončení podmienky. Dnes tiež vieme, že napádané dievčatá aj nebohá učiteľka sa útočníka báli a zostali bez pomoci a podpory. Aby sociálnoprávna ochrana detí naozaj fungovala, okrem sústredenia sa na útočníka mala dostať pod ochranu aj obete," uzavrela.



Na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi došlo 16. januára k útoku, pri ktorom zomreli dve ženy vo veku 18 a 51 rokov. Išlo o študentku a zástupkyňu riaditeľky školy. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, 18-ročného študenta z Ľubice, ktorý gymnázium navštevoval, polícia obvinila z úkladnej vraždy.