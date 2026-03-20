PS hovorí v súvislosti so samitom EÚ o izolácii Slovenska
Poslanec Tomáš Valášek (PS) taktiež kritizoval zahraničnú politiku koalície. Upozornil, že v dôsledku nej sa Slovensko dostalo do izolácie.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 20. marca (TASR) - Opozičné hnutie PS tvrdí, že premiérovi SR Robertovi Ficovi (Smer-SD) sa na samite lídrov Európskej únie (EÚ) nepodarilo nič vyrokovať pre záujmy Slovenska. Kritizuje ho za to. V tejto súvislosti hovorí o izolácii SR v dôsledku zahraničnej politiky súčasnej koalície. Vyplýva to z vyjadrenia poslancov Národnej rady (NR) SR za PS na piatkovej tlačovej konferencii.
„Prečo sa skončil ďalší samit, na ktorom Slovensko nedosiahlo nič? Pretože sme izolovaní, pretože Fico za posledné dva roky nerobí nič iné, iba pri každej príležitosti kope do EÚ, do jej predstaviteľov, či už Európskej komisie (EK) alebo iných členských štátov, no a potom sa divíme, že nikto nezohľadňuje naše záujmy a nepočúva Fica,“ poznamenal líder hnutia Michal Šimečka.
Poslanec Tomáš Valášek (PS) taktiež kritizoval zahraničnú politiku koalície. Upozornil, že v dôsledku nej sa Slovensko dostalo do izolácie. To podľa neho predstavuje pohromu pre našu ekonomiku a energetiku a začína to byť aj bezpečnostným problémom. „Keď raz príde na lámanie chleba, keď budeme v núdzi a budeme pomoc od spojencov naozaj potrebovať, táto izolácia nás môže veľmi mrzieť,“ podotkol.
Opozičné KDH tvrdí, že premiérovi sa v kľúčovej oblasti energetickej bezpečnosti nepodarilo presadiť obnovenie dodávok ropy cez ropovod Družba do záverov Európskej rady. Samit podľa hnutia zároveň nepriniesol očakávané riešenia v oblasti ekonomiky. „Namiesto vydierania si premiér mal vybrať tlak na Radu v oblasti energetickej bezpečnosti a konkurencieschopnosti. Mohol by tak dosiahnuť aj svoj cieľ, aj zvlášť potrebné urýchlené prehodnotenie systému ETS a ďalších častí Green dealu, kroky k zabezpečeniu dostupnosti kritických surovín pre náš priemysel, ako aj nastavenie budúceho viacročného rozpočtu EÚ pre potreby našich regiónov,“ upozornil predseda KDH Milan Majerský.
Lídri 25 členských krajín EÚ vo štvrtok (19. 3.) v Bruseli vyzvali na čo najrýchlejšie prijatie 20. balíka sankcií voči Rusku. Očakávajú tiež, že prvé prostriedky z podpornej pôžičky pre Ukrajinu sa vyplatia na začiatku apríla. Spoločné závery Európskej rady (ER) o Ukrajine nepodporili Slovensko a Maďarsko. Slovenský premiér už skôr avizoval, že závery pravdepodobne nepodporí, ak v nich nebude zmienka o ropovode Družba, ktorú požadoval.
Nové reštriktívne opatrenia EÚ voči Rusku a vyplatenie 90-miliardovej pôžičky pre Ukrajinu blokuje maďarský premiér Viktor Orbán. Dôvodom je zastavený tranzit ropy cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko. Kyjev tvrdí, že po ruských útokoch je zariadenie naďalej poškodené, Budapešť s Bratislavou to spochybňujú.
„Prečo sa skončil ďalší samit, na ktorom Slovensko nedosiahlo nič? Pretože sme izolovaní, pretože Fico za posledné dva roky nerobí nič iné, iba pri každej príležitosti kope do EÚ, do jej predstaviteľov, či už Európskej komisie (EK) alebo iných členských štátov, no a potom sa divíme, že nikto nezohľadňuje naše záujmy a nepočúva Fica,“ poznamenal líder hnutia Michal Šimečka.
Poslanec Tomáš Valášek (PS) taktiež kritizoval zahraničnú politiku koalície. Upozornil, že v dôsledku nej sa Slovensko dostalo do izolácie. To podľa neho predstavuje pohromu pre našu ekonomiku a energetiku a začína to byť aj bezpečnostným problémom. „Keď raz príde na lámanie chleba, keď budeme v núdzi a budeme pomoc od spojencov naozaj potrebovať, táto izolácia nás môže veľmi mrzieť,“ podotkol.
Opozičné KDH tvrdí, že premiérovi sa v kľúčovej oblasti energetickej bezpečnosti nepodarilo presadiť obnovenie dodávok ropy cez ropovod Družba do záverov Európskej rady. Samit podľa hnutia zároveň nepriniesol očakávané riešenia v oblasti ekonomiky. „Namiesto vydierania si premiér mal vybrať tlak na Radu v oblasti energetickej bezpečnosti a konkurencieschopnosti. Mohol by tak dosiahnuť aj svoj cieľ, aj zvlášť potrebné urýchlené prehodnotenie systému ETS a ďalších častí Green dealu, kroky k zabezpečeniu dostupnosti kritických surovín pre náš priemysel, ako aj nastavenie budúceho viacročného rozpočtu EÚ pre potreby našich regiónov,“ upozornil predseda KDH Milan Majerský.
Lídri 25 členských krajín EÚ vo štvrtok (19. 3.) v Bruseli vyzvali na čo najrýchlejšie prijatie 20. balíka sankcií voči Rusku. Očakávajú tiež, že prvé prostriedky z podpornej pôžičky pre Ukrajinu sa vyplatia na začiatku apríla. Spoločné závery Európskej rady (ER) o Ukrajine nepodporili Slovensko a Maďarsko. Slovenský premiér už skôr avizoval, že závery pravdepodobne nepodporí, ak v nich nebude zmienka o ropovode Družba, ktorú požadoval.
Nové reštriktívne opatrenia EÚ voči Rusku a vyplatenie 90-miliardovej pôžičky pre Ukrajinu blokuje maďarský premiér Viktor Orbán. Dôvodom je zastavený tranzit ropy cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko. Kyjev tvrdí, že po ruských útokoch je zariadenie naďalej poškodené, Budapešť s Bratislavou to spochybňujú.