PS: Kapitola životného prostredia v PVV je najhoršia za desaťročie

Bratislava 15. novembra (TASR) - Kapitola životného prostredia v programovom vyhlásení vlády (PVV) je najhoršia za posledných desať rokov. Nerieši skutočné problémy ochrany životného prostredia, neodpovedá na najzásadnejšie environmentálne výzvy a mýli si kompetencie rezortu. Opomína tiež klimatickú krízu či vynecháva tému znečistenia ovzdušia. Uviedlo to parlamentné hnutie Progresívne Slovensko (PS).



Zásadným problémom podľa poslankyne parlamentu Tamary Stohlovej (PS) je, že zelenú transformáciu a ochranu životného prostredia vláda vníma ako záťaž a niečo, na čo treba našetriť. "Toto je zastaralý pohľad, ktorý v 21. storočí nemá miesto. Zelená transformácia spoločnosti je príležitosťou, bez ktorej nebude možné zabezpečiť dlhodobý ekonomický rozvoj, vznik kvalitných pracovných miest, zvyšovanie životnej úrovne ani konkurencieschopnosti Slovenska," poznamenala Stohlová.



Hnutie tiež reaguje na plán vlády prijať rozhodnutie o výstavbe dostatočného množstva spaľovní na Slovensku. Upozorňuje, že viaceré európske krajiny, ktoré v minulosti postavili svoju energetiku na energetickom zhodnocovaní odpadov, aktuálne čelia problémom s nedostatkom paliva. To komplikuje vykurovanie a výrobu elektriny zo spaľovania odpadu. "Programové vyhlásenie vlády dokonca o spaľovaní hovorí ako o najlepšom riešení. To je absolútny nezmysel a popretie reality. Nové vedenie ministerstva si neuvedomuje škody, ktoré môže spôsobiť," povedal poslanec parlamentu Michal Sabo (PS).



Vláda sa v PVV venuje aj ochrane prírody a národných parkov. Ochrana prírody je podľa Stohlovej príležitosťou pre vidiek aj regióny, nie hrozbou. "Namiesto vyhrážok prehodnocovaním sústavy chránených území potrebujú národné parky štatút orgánov štátnej správy, aby mohli rozhodovať, čo sa na ich území deje," zhodnotila poslankyňa. Doplnila, že potrebujú aj nezávislé a odborné riadenie a politickú stabilitu, aby rozvinuli svoj potenciál pre rozvoj regiónov.



Sabo tvrdí, že kapitola venovaná environmentálnej politike v mnohých bodoch pripomína skôr biznisplán iných rezortov ako reálny záväzok voči životnému prostrediu.