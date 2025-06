PS, KDH a SaS si uvedomujú, že výdavky na obranu je potrebné zvyšovať

Bratislava 17. júna (TASR) - Opozičné strany PS, KDH aj SaS si uvedomujú, že výdavky na obranu je potrebné postupne zvyšovať. Trvajú však na tom, aby k výdavkom vznikla pracovná odborná skupina, ktorá bude dohliadať na transparentnosť. Jej súčasťou by mali byť podľa nich aj zástupcovia opozície. Lídri strán to uviedli po rokovaní okrúhleho stola s prezidentom Petrom Pellegrinim, premiérom Robertom Ficom (Smer-SD), predsedami koaličných strán i ministrom obrany Robertom Kaliňákom (Smer-SD). Potvrdili zhodu zúčastnených na tom, že SR nebude na nadchádzajúcom samite NATO v Haagu narúšať jednotu. Zároveň skritizovali premiérove slová, podľa ktorého by Slovensku v týchto časoch svedčala neutralita.



„My za PS hovoríme, že je potrebné zvyšovať investície do obrany, lebo hrozba zo strany Ruska voči Európe je reálna. A po druhé, hovoríme že sa to má diať prostredníctvom procesu, kde je zapojená aj opozícia, aj koalícia, všetky relevantné strany, aby sme dospeli k nejakej dohode, ktorá sa potom bude dať premietnuť na dve alebo tri volebné obdobia,“ povedal líder PS Michal Šimečka. Koalícia sa podľa jeho slov v téme zvyšovania výdavkov nezhoduje. „To si musia vydiskutovať oni, oni majú vládnu zodpovednosť,“ skonštatoval.



Predseda KDH Milan Majerský verí, že prezident na samite podľa dohody nebude narúšať jeho závery a jednotu. Aj KDH podľa jeho slov trvá na tom, aby k výdavkom v obrane vznikol dozorný výbor či komisia. „Sme si vedomí, že svet sa nachádza v zložitej situácii a aj my budeme musieť postupne zvyšovať výdavky na obranu, ale musí sa to diať transparentne,“ poznamenal.



Rovnako aj SaS hovorí, že výdavky na obranu je potrebné navyšovať aj vzhľadom na ruskú agresiu. Líder strany Branislav Gröhling priblížil, že za okrúhlym stolom rokovali o možnom tempe či výške ich navyšovania. „Toto však ostalo otvorené, pretože opätovne som požiadal aj pána ministra Kaliňáka, aby bola založená pracovná skupina tak, ako sme to žiadali na minulom stretnutí, kde budú zástupcovia všetkých relevantných politických strán, kde si sadnú, uvidia nejaký plán, kde sa vedia dohodnúť,“ dodal.



Predsedovia strán sa v reakcii na novinársku otázku vyjadrili aj k slovám premiéra, že Slovensku by aktuálne svedčala neutralita. Šimečka to označil za škandalózne. „Konfrontoval som premiéra, ako to myslel, no odpoveď som nedostal. Takýto postoj považujem za bezpečnostnú hrozbu pre Slovensko,“ dodal. Majerský vníma v súčasnej situácii takéto vyjadrenia za neprijateľné. „Pre nás je jediná istota, čo sa týka obrany aj vzdušného priestoru, ale aj toho pozemného, jedine v NATO. A to každý súdny človek uzná,“ vyhlásil. Gröhling si myslí, že Fico by sa mal zamerať na riadenie krajiny a zlepšovanie života na Slovensku a neriešiť hlúposti. „Lebo, prosím vás, už niekto vyrátal, koľko nás bude stáť neutralita? Neutralita Slovenska by stála omnoho viacej, ako sú jednotlivé výdavky, ktoré budeme teraz dávať do obrany,“ uzavrel.



Premiér v utorok vyhlásil, že Slovensku by v týchto časoch, keď si mädlia ruky zbrojárske firmy a Európa hovorí o vojne, svedčala neutralita. Dodal však, že toto rozhodnutie nie je v jeho rukách.