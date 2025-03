PS kritizuje Blanára za neúčasť na európskej Rade pre zahraničné veci

Bratislava 19. marca (TASR) - Člen predsedníctva opozičného hnutia PS Ivan Korčok kritizuje neúčasť ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára (Smer-SD) na pondelkovom (17. 3.) rokovaní európskej Rady pre zahraničné veci. Zasadnutie sa koná raz mesiac a je podľa Korčoka povinnou jazdou. TASR o tom informovalo mediálne oddelenie hnutia PS.



"Šéfovia diplomacie Česka, Poľska, Rakúska a dokonca aj Maďarska, všetci sedeli za stolom, len Juraj Blanár, nepochopiteľne, chýbal. Neobstojí ani výhovorka o dôležitej ceste do Indie, keďže jeho maďarský náprotivok si stihol splniť obe povinnosti," vysvetlil Korčok.



Korčok si myslí, že nikto zo slovenskej politickej reprezentácie necítil potrebu rokovať o mieri pre Ukrajinu, sankčnom balíku či o finančnej pomoci. "Ich ticho pri takto vážnych témach však znamená jedno jediné, už teraz sa správame, ako by sme tam neboli," podotkol Korčok. Podľa neho je potrebné v takýchto kritických situáciách vidieť aktívne presadzovanie slovenských záujmov, napríklad iniciatívu na východnom krídle NATO.



Podpredsedníčka Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti Beáta Jurík (PS) pripomenula, že Blanár chýbal aj v utorok (18. 3.) na Rade pre všeobecné záležitosti, kde sa pripravuje štvrtkový (20. 3.) samit EÚ. "Na samite bude aj premiér Robert Fico (Smer-SD), no Slovensko sa na príprave jeho záverov nijako nepodieľa. Pritom je to prehliadka tém, na ktorých údajne predsedovi vlády záleží - obrana, konkurencieschopnosť, migrácia, energetika či viacročný finančný rámec," dodala.



Zároveň kritizovala, že stanoviská pre ministra Blanára schvaľuje výbor tichou procedúrou a minister naň nechodí vysvetľovať pozície, s ktorými ide do Bruselu. "Tieto pozície, napríklad v prípade sankcií voči Rusku, nepozná ani ich vlastný koaličný partner, pán Andrej Danko, a potom je prekvapený, že niečo hovoria na Slovensku a iné v Bruseli," dodala s tým, že bude predsedu výboru žiadať, aby sa minister na európskom výbore pravidelne zúčastňoval.