PS kritizuje ďalšie práce na nemocnici v Prešove bez verejnej súťaže
„Dvesto miliónov z plánu obnovy na výstavbu aj tak nevyužívame, preto neexistuje dôvod na obchádzanie riadneho verejného obstarávania," zdôrazňuje Dvořák.
Autor TASR
Bratislava 18. mája (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) kritizuje objednanie ďalších prác na prešovskej nemocnici bez verejnej súťaže. Trvá na tom, že minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) by mal postupovať štandardne, a teda cez riadnu verejnú súťaž. Konštatuje to podpredseda Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Oskar Dvořák (PS) v reakcii na podpísanie nových zmlúv na hrubú stavbu bez súťaže.
„Dvesto miliónov z plánu obnovy na výstavbu aj tak nevyužívame, preto neexistuje dôvod na obchádzanie riadneho verejného obstarávania,“ zdôrazňuje Dvořák.
Upozorňuje, že netransparentný postup môže celý projekt ešte viac predĺžiť, predražiť a prehĺbiť nedôveru verejnosti. Riadna verejná súťaž je podľa neho jediný spôsob, ako zabezpečiť kvalitnú výstavbu za primeranú cenu.
Na dokončenie prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok v piatok (15. 5.) odstúpila od zmluvy o dielo s doterajším zhotoviteľom prác. Minister obrany to uviedol na pondelňajšej tlačovej konferencii. Zároveň uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie prešovskej nemocnice so spoločnosťou In Vest a štyrmi subdodávateľmi. Znamenať to má pokračovanie vo výstavbe nemocnice, nová súťaž má byť vyhlásená tento týždeň.
Ministerstvo obrany vlani uzavrelo zmluvu so skupinou dodávateľov na rozvoj a modernizáciu fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove v hodnote 447,8 milióna eur bez DPH. Minister obrany koncom apríla oznámil, že rezort obrany výstavbu pozastavil. Dôvodom je kontrola kvality vyhotovenia prác na nosných prvkoch stavby. Zároveň pripustil posunutie termínu dokončenia výstavby nemocnice. Skupina firiem, ktorá stavia novú nemocnicu, deklarovala spoluprácu pri odbornom prešetrení vzniknutej situácie a záujem zabezpečiť dokončenie projektu. Spoločnosť West Hungária Építőipari Szolgáltató informovala o vylúčení spoločnosti Bekor z konzorcia.
