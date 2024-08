PS kritizuje pozastavenie výkonu funkcie prokurátorovi Michalovi Š.

Bratislava 6. augusta (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) kritizuje, že generálny prokurátor SR Maroš Žilinka dočasne pozastavil výkon funkcie obvinenému prokurátorovi Michalovi Š. Generálny prokurátor by mal podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Branislava Vanča (PS) najskôr vyšetriť, či obvinenie Michala Š. nebolo účelové.



"Odstavením Michala Š. koná Žilinka ako nástroj smeráckej pomsty. Ako nástroj na zmarenie dôležitých káuz v prospech politických špičiek Smeru," povedal Vančo na utorkovej tlačovej konferencii. Poukázal na to, že zákon generálnemu prokurátorovi neprikazuje pozastaviť funkciu trestne stíhanému prokurátorovi, dáva mu len tú možnosť. Generálneho prokurátora vyzval, aby obžaloba podaná v kauze Očistec, ktorú dozoroval Michal Š., nebola stiahnutá novým prokurátorom, ktorý bude kauzu viesť.



Opozičné KDH vyjadrilo obavu, že sa opätovne používajú skratky, najprv cez bleskové zmeny trestných kódexov, teraz vo forme bleskových obvinení, ktoré by si pre svoju závažnosť vyžadovali nepriestrelný právny základ. "Pre dobro Slovenska žiadame kompetentných - zastavme túto špirálu skratiek," zdôraznil bývalý minister spravodlivosti a podpredseda KDH Viliam Karas.



O dočasnom pozastavení výkonu funkcie prokurátora Michala Š. informovala Generálna prokuratúra v pondelok (5. 8.). Poukázala na to, že o dočasnom pozastavení výkonu funkcie generálny prokurátor SR rozhodol tak, ako vždy doposiaľ, keď bolo proti prokurátorovi vedené trestné stíhanie pre úmyselný trestný čin. Rozhodnutie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie je podľa GP rozhodnutím vo veci služobného pomeru prokurátora a žiadnym spôsobom neprejudikuje výsledok trestného konania vedeného proti prokurátorovi.



Michala Š. obvinil vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby zo zneužívania právomoci verejného činiteľa formou spolupáchateľstva v súvislosti s dozorom trestnej veci, ktorú dozoroval ako prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry. Obvineniu čelia aj ďalšie tri osoby v súvislosti s ich výkonom funkcie vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).