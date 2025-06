PS kritizuje pozmeňujúci návrh k novele o verejných vodovodoch

Bratislava 4. júna (TASR) - Opozičné hnutie PS kritizuje pozmeňujúci návrh z dielne koaličného Hlasu-SD k vládnej novele zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách. Ten hovorí o tom, že vlastníci verejného vodovodu či kanalizácie by mohli použiť primeraný zisk aj na činnosti, ktoré podporujú alebo sú doplnkové k regulovaným činnostiam. Informovali o tom poslanci Národnej rady (NR) SR Michal Sabo a Jana Hanuliaková (obaja PS) na utorkovej tlačovej konferencii s tým, že pozmeňujúci návrh zásadne mení poslanie pôvodnej úpravy.



„Keď sme sa minulý týždeň poslancov z Hlasu pýtali, ako si ustanovenie konkrétne v praxi predstavujú, nevedeli nám odpovedať. Nevedeli vysvetliť, čo konkrétne znamenajú doplnkové a podporné činnosti. (...) Nechávajú nás v informačnej hmle a môžeme si iba domýšľať, čo svojim pozmeňujúcim návrhom zamýšľajú. Tak sa teda adekvátne pýtame, že či sú podporujúce a doplnkové činnosti, napríklad aj stavby ihrísk a rozsiahle marketingové aktivity,“ skonštatoval Sabo.



Je preto zvedavý, ako sa k pozmeňujúcemu návrhu postaví minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS), ktorý novelu predložil. Daná zmena je totiž podľa Saba v rozpore s prezentovaným pôvodným zámerom úpravy. Poukázal na to, že Taraba od začiatku deklaroval, že cieľom je, aby vodárenské spoločnosti investovali zisky z regulovanej činnosti iba do opráv, obnovy a rozvoja infraštruktúry. Sabo spolu s Hanuliakovou šéfa envirorezortu vyzvali, aby si stál za svojim návrhom.



Poslanci zároveň avizovali, že PS predloží k novele o verejných vodovodoch a kanalizáciách aj vlastný pozmeňujúci návrh. Chce v ňom okrem iného jasnejšie zadefinovať významy pojmov obnova, oprava a údržba a vniesť do fungovania vodárenských spoločností väčšiu transparentnosť.



Novelu zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách majú poslanci riešiť na aktuálnej schôdzi. Je v druhom čítaní. Stojí za ňou ministerstvo životného prostredia. Hovorí, že jej cieľom je ochrana verejného záujmu a zabezpečenie dlhodobej stability a kvality vodárenských služieb na Slovensku. K novele mali na parlamentom výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie predložiť poslanci za Hlas pozmeňujúci návrh.