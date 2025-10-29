< sekcia Slovensko
PS kritizuje Šaška za nesplnené sľuby
Dvořák upozornil na chýbajúce tisícky sestier a lekárov, ako aj na problém mladých lekárov, ktorí sa nevedia dostať k operáciám.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 29. októbra (TASR) - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) pred rokom pri nástupe do funkcie sľuboval niekoľko zlepšení, ktoré doteraz nesplnil. Tvrdí to podpredseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Oskar Dvořák (PS). Ani jeden Šaškov sľub sa podľa Dvořáka nepodarilo splniť. Minister totiž avizoval stabilizáciu zdravotníkov, chcel mať dáta a vedu na prvom mieste, a riešiť chcel aj dostupné očkovanie či reguláciu poplatkov.
Opozičný poslanec upozornil na chýbajúce tisícky sestier a lekárov, ako aj na problém mladých lekárov, ktorí sa nevedia dostať k operáciám. „Starí lekári ich nechcú pustiť k výkonom, nechcú ich učiť, nemajú sa ako dostať k napredovaniu a ich jedinou alternatívou je veľmi často odchod do zahraničia,“ povedal Dvořák na stredajšej tlačovej konferencii. Minister podľa neho sľuboval personálnu stratégiu, no neprišiel so žiadnym plánom ani reformou vzdelávania či atestácií. „Jediné, čo urobil, je marketingová konferencia,“ dodal Dvořák s tým, že Šaško tiež sľuboval, že každé euro bude smerovať k pacientovi. V tejto súvislosti upozornil na tzv. záchrankový tender, ktorý sa podarilo zvrátiť, inak by šli peniaze ľuďom blízkym Hlasu-SD. Kritizuje ministra, že už mesiace neprišiel s riešením tohto tendra.
Šaško tiež podľa neho sľuboval rešpektovanie dát a vedy na prvom mieste a chcel sa postaviť „tmárstvu a šarlatánstvu“. Podľa Dvořáka však minister zdravotníctva nedostatočne tlačí na odchod splnomocnenca vlády na prešetrovanie manažovania pandémie Petra Kotlára. Minister podľa neho nezabezpečil ani dostupné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a chýbajú tiež vakcíny proti chrípke pre deti či proti čiernemu kašľu.
V súvislosti s Národnou univerzitnou nemocnicou v Bratislave hovorí Dvořák o miliardovom projekte, o ktorom je málo informácií. „Najprv sa uvažovalo o Rázsochách, potom o Ružinove a teraz sa rozprávalo o Vajnoroch. Minister Šaško a vládni predstavitelia nám hovorili, že budeme mať predstavený nejaký medicínsky plán najprv v júni, potom v septembri,“ dodal s tým, že podľa rezortu zdravotníctva je plán utajený. Vo výstavbe sa darí podľa neho iba tým nemocniciam, ktorých sa Šaško „dotkol“ najmenej.
Minister podľa Dvořáka sľuboval aj to, že bude pre neho prioritou duševné zdravie detí, no dostupnosť detských psychiatrov je stále nedostatočná a minister prišiel so zákonom, s ktorým nie je spokojná ani komora psychológov. Poslanec vidí problém i v sľube vyriešiť reguláciu poplatkov. To sa podľa neho naťahuje, pretože rezort prišiel s absurdným prieskumom, ktorý mal riešiť, aký rozsiahly je problém s poplatkami.
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR reagovalo, že šéf rezortu prakticky na dennej (týždennej) báze informuje o systémových krokoch, investíciách v regiónoch a nemieni komentovať opozičné výkriky PS. „Minister namiesto politikárčenia pracuje na systémových riešeniach pre celý sektor zdravotníctva,“ doplnil rezort. Tvrdí, že Dvořák nemá žiadny rešpekt v sektore, nevie prísť s jediným reálnym návrhom riešenia a jediné, čo preto dokáže, je kritizovať. „Pán Dvořak ako kváziodborník by namiesto šírenia rétoriky v zmysle, čím horšie tým lepšie, mohol venovať čas reálnym krokom ministra, ktoré robí v prospech pacientov a zdravotníkov,“ doplnilo MZ.
Opozičný poslanec upozornil na chýbajúce tisícky sestier a lekárov, ako aj na problém mladých lekárov, ktorí sa nevedia dostať k operáciám. „Starí lekári ich nechcú pustiť k výkonom, nechcú ich učiť, nemajú sa ako dostať k napredovaniu a ich jedinou alternatívou je veľmi často odchod do zahraničia,“ povedal Dvořák na stredajšej tlačovej konferencii. Minister podľa neho sľuboval personálnu stratégiu, no neprišiel so žiadnym plánom ani reformou vzdelávania či atestácií. „Jediné, čo urobil, je marketingová konferencia,“ dodal Dvořák s tým, že Šaško tiež sľuboval, že každé euro bude smerovať k pacientovi. V tejto súvislosti upozornil na tzv. záchrankový tender, ktorý sa podarilo zvrátiť, inak by šli peniaze ľuďom blízkym Hlasu-SD. Kritizuje ministra, že už mesiace neprišiel s riešením tohto tendra.
Šaško tiež podľa neho sľuboval rešpektovanie dát a vedy na prvom mieste a chcel sa postaviť „tmárstvu a šarlatánstvu“. Podľa Dvořáka však minister zdravotníctva nedostatočne tlačí na odchod splnomocnenca vlády na prešetrovanie manažovania pandémie Petra Kotlára. Minister podľa neho nezabezpečil ani dostupné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a chýbajú tiež vakcíny proti chrípke pre deti či proti čiernemu kašľu.
V súvislosti s Národnou univerzitnou nemocnicou v Bratislave hovorí Dvořák o miliardovom projekte, o ktorom je málo informácií. „Najprv sa uvažovalo o Rázsochách, potom o Ružinove a teraz sa rozprávalo o Vajnoroch. Minister Šaško a vládni predstavitelia nám hovorili, že budeme mať predstavený nejaký medicínsky plán najprv v júni, potom v septembri,“ dodal s tým, že podľa rezortu zdravotníctva je plán utajený. Vo výstavbe sa darí podľa neho iba tým nemocniciam, ktorých sa Šaško „dotkol“ najmenej.
Minister podľa Dvořáka sľuboval aj to, že bude pre neho prioritou duševné zdravie detí, no dostupnosť detských psychiatrov je stále nedostatočná a minister prišiel so zákonom, s ktorým nie je spokojná ani komora psychológov. Poslanec vidí problém i v sľube vyriešiť reguláciu poplatkov. To sa podľa neho naťahuje, pretože rezort prišiel s absurdným prieskumom, ktorý mal riešiť, aký rozsiahly je problém s poplatkami.
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR reagovalo, že šéf rezortu prakticky na dennej (týždennej) báze informuje o systémových krokoch, investíciách v regiónoch a nemieni komentovať opozičné výkriky PS. „Minister namiesto politikárčenia pracuje na systémových riešeniach pre celý sektor zdravotníctva,“ doplnil rezort. Tvrdí, že Dvořák nemá žiadny rešpekt v sektore, nevie prísť s jediným reálnym návrhom riešenia a jediné, čo preto dokáže, je kritizovať. „Pán Dvořak ako kváziodborník by namiesto šírenia rétoriky v zmysle, čím horšie tým lepšie, mohol venovať čas reálnym krokom ministra, ktoré robí v prospech pacientov a zdravotníkov,“ doplnilo MZ.