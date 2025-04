PS kritizuje situáciu v FPU a hovorí o nefunkčnosti

Bratislava 15. apríla (TASR) - Opozičné hnutie PS kritizuje situáciu vo Fonde na podporu umenia (FPU) a hovorí o nefunkčnosti. Upozorňuje na to, že Rada FPU stále nemá plný počet členov a viacerí zo súčasných boli do nej vymenovaní v rozpore so zákonom. Namieta tiež, že chýbajú viaceré odborné komisie, ktoré by hodnotili programy v rôznych oblastiach. Upozornila na to poslankyňa Zora Jaurová (PS). Kritizovala v tejto súvislosti vedenie rezortu kultúry.



„Fond nefunguje predovšetkým pre veľmi zlú novelu zákona z dielne SNS, za ktorú hlasovala celá koalícia, a pre neschopných ľudí vo vedení ministerstva kultúry. Ja by som chcela povedať, že my takisto ako prakticky celá kultúrna obec, čo môžete dnes vidieť vo vyjadreniach reprezentatívnych inštitúcií a osobností z oblasti kultúry, stojíme za riaditeľom a zamestnancami fondu. Odsudzujeme klamstvá a zavádzanie zo strany ministerstva,“ povedala na utorkovej tlačovej konferencii.



Jaurová zároveň pripomenula, že generálna prokuratúra vyhovela podnetom k členom Rady FPU a rezort teraz musí preukázať, že Peter Grutka a Adriana Tomičová spĺňajú zákonné podmienky členstva v rade, alebo ich odvolať. „Z tohto miesta chcem vyzvať generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby iniciatívne konal aj nad rámec podaní, ktoré mu boli doručené, a aby sa z vlastnej iniciatívy pokúsil zastaviť cielenú sabotáž FPU zo strany ministerstva kultúry a ministerky osobne,“ povedala.



Poslankyňa volala po tom, aby sa naprieč politickým spektrom navrhla novela, ktorá by zabránila definitívnej deštrukcii a zrušeniu fondu. Vyzvala na diskusiu a kreovanie úpravy členov parlamentného výboru pre kultúru a médiá aj koaličných poslancov.



Vedenie rezortu a FPU si už od minulého týždňa vymieňajú názory, kto je zodpovedný za stav vo fonde a situáciu v programe a vo výzve na podporu tradičnej kultúry a folklóru. Ministerstvo obvinilo riaditeľa fondu Róberta Špotáka zo zdržania v rozhodovaní o dotáciách pre folklórne podujatia. Kládlo mu okrem iného za vinu, že robí prieťahy v kreovaní odbornej komisie posudzujúcej žiadosti. Kritizovalo ho aj za externú komunikáciu. Špoták obvinenia poprel. Riaditeľa sa zastali aj zamestnanci Kancelárie FPU. Omietli útoky a prenášanie zodpovednosti na riaditeľa a kanceláriu fondu.