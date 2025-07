Bratislava 10. júla (TASR) - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) kritizuje vládu, že jasne neprisľúbila pomoc po víchrici na východe Slovenska. Apeluje na ňu, aby konala. Uviedol to líder hnutia a poslanec Národnej rady SR Michal Šimečka.



„Je podľa mňa poľutovaniahodné, že žiadny vysoký vládny predstaviteľ nielenže nenavštívil tieto mestá a obce, ale ani jasnými slovami neprisľúbil pomoc od vlády, peniaze na sanáciu škôd, či už z rezervy predsedu vlády, alebo iných zdrojov,“ poznamenal.



Šimečka si myslí, že štát by mal v prípade, keď prírodný živel zdevastuje nejaké územie, dať jasný prísľub o kompenzácii a pomoci. „Mrzí ma, že sa to nedeje,“ podotkol. Vyzval preto vládu, aby konala. „Aby dala občanom na východnom Slovensku jasný signál, že pri nich stojí a že budú zdroje na všetky opravy,“ dodal.



Aj opozičná strana SaS vyzvala vládu na pomoc ľuďom zasiahnutým víchricou. „Keď ide o PR, majú plné ústa starostlivosti o Slovensko. Ale keď príde k skutočnej tragédii, ako je tá v Gelnici, všetci sú ticho alebo na dovolenkách. Vláda by mala okamžite vyčleniť finančné prostriedky a reálne pomôcť ľuďom,“ skonštatoval predseda strany a poslanec parlamentu Branislav Gröhling.



Východné Slovensko zasiahol tento týždeň silný vietor a dážď. Spôsobil rozsiahle materiálne škody na majetku obyvateľov, infraštruktúre a dopravných sieťach. Vo viacerých lokalitách pre počasie vyhlásili mimoriadne situácie. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny tento týždeň informovalo, že poskytne humanitárnu pomoc. Premiér Robert Fico (Smer-SD) zase vo štvrtok avizoval, že všade, kde to bude možné, podá vláda pri náhrade škôd pomocnú ruku.