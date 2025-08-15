< sekcia Slovensko
PS kritizuje vládu,že nedefinovala záujmy SR na samite Trumpa a Putina
Za dôležité považuje Korčok aj plnú suverenitu Ukrajiny v tom, ako bude budovať vlastné ozbrojené sily, ktorými sa dokáže efektívne brániť. Ide podľa neho o podstatu bezpečnostných záruk.
Autor TASR
Bratislava 15. augusta (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) kritizuje vládu za nedefinovanie slovenských záujmov týkajúcich sa piatkového stretnutia prezidenta USA Donalda Trumpa so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom v americkom štáte Aljaška. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informovali člen predsedníctva PS a exminister zahraničných vecí Ivan Korčok a podpredseda PS a poslanec parlamentu Tomáš Valášek. V tejto súvislosti spomenuli päť bodov, ktoré hnutie považuje za záujem Slovenska vrátane prímeria na Ukrajine či otázok územnej celistvosti.
„Asi najdôležitejší výsledok tohto dnešného samitu, aby sa vôbec mohlo pokračovať ďalej, je prímerie. Nie je možné jednoducho sa baviť o tom, ako bude vyzerať mierová dohoda, ak naďalej bude Rusko tak ako doteraz útočiť predovšetkým na civilné ciele,“ uviedol Korčok. Ako ďalej zdôraznil, o podobe mierovej dohody vrátane otázok územnej celistvosti Ukrajiny nemôže rozhodovať nikto iný ako Ukrajina sama. „Dnes na samite by táto téma nemala byť vôbec predmetom nejakých rozhodovaní,“ doplnil.
Za dôležité považuje aj plnú suverenitu Ukrajiny v tom, ako bude budovať vlastné ozbrojené sily, ktorými sa dokáže efektívne brániť. Ide podľa neho o podstatu bezpečnostných záruk. Štvrtým bodom, ktorý PS vníma ako slovenský záujem, je zachovanie suverénneho práva Ukrajiny rozhodnúť o tom, kam chce patriť. Napokon zdôraznil, že členstvo Slovenska v NATO, výhody z neho plynúce, nemôžu byť predmetom rozhodovania. „Toto je niečo, čo nie je obchodovateľné. Je to suverénne právo nastaviť si podobu členstva,“ dodal Korčok.
Valášek tvrdí, že slovenská vláda sa svojou nečinnosťou postavila na stranu vojny.
Americký prezident Donald Trump sa v piatok na Aljaške stretne so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Rokovať budú najmä o ukončení vojny na Ukrajine - najprv medzi štyrmi očami s tlmočníkmi, potom v prítomnosti delegácií.
