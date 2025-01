PS kritizuje, že nebola odstránená chyba v novele o e-zdravotníctve

Bratislava 2. januára (TASR) - Opozičné hnutie PS upozorňuje na to, že ešte nedošlo k odstráneniu chyby v novele zákona týkajúcej sa elektronického zdravotníctva. Tá spôsobila, že od nového roka pre niektoré lieky zanikla možnosť vystavenia e-receptu. Poukázal na to poslanec Národnej rady (NR) SR Oskar Dvořák (PS). Vyzval ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby urýchlene verejnosti povedal, ako a kedy chybu opraví.



"Koalícia svojím chaotickým prijímaním zákonov zrušila mnohým pacientom možnosť predpísania liekov cez elektronické recepty. Dodnes neprišli so žiadnym riešením, hoci sme ich na možnú chybu upozorňovali už vopred. Pacienti teraz musia zbytočne cestovať za lekármi, ktorí sú zaťažení ďalšou zbytočnou administratívou," poznamenal.



Poslanec sa vyjadril aj k situácii s výpoveďami lekárov. Dohoda je podľa neho len dočasná a nie je definitívne vyriešená. "Ak do konca februára vláda neprijme viaceré opatrenia a reformy, opäť hrozia hromadné výpovede zdravotníckeho personálu," upozornil. Vládu kritizoval, že bola nečinná aj v ďalších oblastiach v zdravotníctve. "Vláda stále nepredstavila plán výstavby novej národnej univerzitnej nemocnice. Nemajú ani riešenie na zvyšujúce sa poplatky v ambulanciách, ani stratégiu stabilizácie personálu. Ak sa zdravotníctvu premiér Robert Fico (Smer-SD) rýchlo nezačne venovať, premárnený rok máme aj pred sebou," dodal.



NR SR v decembri minulého roka schválila novelu zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme z dielne rezortu zdravotníctva. Elektronické služby sa podľa nej v zdravotníctve upravia a vzniknú aj nové. Opozičné KDH v tejto súvislosti upozornilo, že pre nepresnú formuláciu v zákone sa nebudú môcť vydávať e-recepty na niektoré lieky. Ministerstvo deklarovalo, že sa snaží chybu vyriešiť tak, aby nebolo potrebné vydávať papierové recepty pre lieky.