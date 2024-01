PS má deľbu vládnych dotácií v Trenčianskom kraji za nespravodlivú

Bratislava 15. januára (TASR) - Rozdelenie účelových dotácií počas decembrového výjazdového rokovania vlády v Trenčíne malo pomôcť hlavne obciam s koaličným vedením. Tvrdí to hnutie PS, ktoré v prístupe vlády vidí "potrestanie tých, ktorí volili nezávislých a opozičných starostov a starostky". Úrad vlády (ÚV), naopak, poukazuje na to, že najväčší podiel z celkovej sumy dostanú obce so starostom či starostkou z radov nezávislých.



Poslanci PS Jana Hanuliaková a Marek Lackovič informovali, že zo 101 obcí v Trenčianskom samosprávnom kraji, kde sú starostovia a starostky nominanti vládnych strán Smer, Hlas a SNS, získalo dotáciu až 92. Naopak, z obcí, v ktorých pôsobia na poste starostku nezávislí či nominanti opozície a ktoré majú v kraji väčšinové zastúpenie, dostalo dotáciu len 37 percent.



"Napríklad v okrese Bánovce nad Bebravou je 17 obcí, kde zvíťazil opozičný alebo nezávislý kandidát, no len jednému sa podarilo získať vládnu dotáciu," vyhlásil Lackovič.



Kabinet odmieta, že by rozdelenie dotácií, ktorými podporil 180 subjektov, bolo nespravodlivé. "Pri priznávaní dotácií sa vláda pozerá hlavne na akútnosť a efektívnosť projektov a nie na politické tričko starostov či primátorov jednotlivých miest a obcí," upozornil ÚV v stanovisku pre TASR. Poukázal na to, že najväčší podiel z celkovej vyplácanej sumy, takmer 36 percent, získali obce so starostami, ktorí kandidovali ako nezávislí. "Až za nimi nasledovali obce so starostami za stranu Hlas-SD (24 percent), Smer-SD (20) a SNS (13 percent). Medzi subjektmi s pridelenou dotáciou boli aj obce, na ktorých čele stoja starostovia kandidujúci za stranu SaS či Spolu," dodal ÚV.



V stanovisku ďalej konštatuje, že pri priznávaní dotácií len ťažko možno zachovať politickú pomernosť, "keďže napríklad v TSK nemá strana PS žiadneho starostu".



Vláda na svojom výjazdovom rokovaní 12. decembra v Trenčíne vyčlenila 2,1 milióna eur pre samosprávy v Trenčianskom kraji. Premiér Robert Fico (Smer-SD) spresnil, že vláda podporila z disponibilných zdrojov malé projekty, ktoré mestá a obce potrebujú prioritne realizovať.