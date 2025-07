PS má návrhy k rokovaciemu poriadku

Bratislava 21. júla (TASR) - Opozičné hnutie PS sa zúčastňuje na stretnutiach o novele rokovacieho poriadku parlamentu. Zastupuje ho tam poslankyňa Národnej rady (NR) SR Lucia Plaváková. Hnutie predstavilo aj viaceré vlastné návrhy. Niektoré z nich by podľa neho mohli byť aj vo finálnej verzii návrhu. Poukázalo však na to, že viaceré koalícia nepodporila. Išlo napríklad o zavedenie možnosti pre poslancov čerpať materskú či rodičovskú dovolenku, počas ktorej by do parlamentu mohol nastúpiť náhradník. Vyplýva to z vyjadrenia PS pre TASR.



„V rámci návrhov k rokovaciemu poriadku sme presadzovali viaceré zmeny, z ktorých časť sa týkala sfunkčnenia niektorých procesných postupov, ako je napríklad zrušenie potreby čítať od slova do slova pozmeňujúce návrhy v pléne parlamentu, alebo možnosť prihlásiť sa do ústnej rozpravy počas prebiehajúcej písomnej rozpravy. Niektoré z nich by mali byť aj v konečnom návrhu,“ poznamenalo hnutie v stanovisku pre TASR.



Upozornilo na to, že chcelo presadiť i zmeny, ktoré by zabezpečili riadny, transparentný a predvídateľný legislatívny proces. Išlo napríklad o dodržiavanie potrebných lehôt, ktoré majú plynúť medzi podaním návrhu a jeho prerokovaním. „Dôvodom je, aby sa poslanci aj verejnosť mohli s návrhom riadne oboznámiť. Ani tento návrh sa, žiaľ, nestretol s pochopením koalície, keďže im vyhovuje využívanie skrátených legislatívnych konaní a prelamovanie pravidiel, čo je v rozpore s princípmi právneho štátu,“ skonštatovalo.



Poukázalo na to, že navrhovalo aj zaviesť možnosť, aby poslankyne a poslanci mohli čerpať materskú, respektíve rodičovskú dovolenku, počas ktorej by mohol do NR SR nastúpiť náhradník. „Návrh sa nestretol s podporou koalície,“ podotklo. Avizovalo, že sa bude naďalej snažiť dané zmeny presadzovať. Označilo ich za dôležité.



PS zároveň skonštatovalo, že od začiatku funkčného obdobia parlamentu presadzovalo tiež prijatie etického kódexu. „Dennodenne nám fungovanie parlamentu a neprimerané až vulgárne správanie niektorých poslancov ukazuje, že je viac ako potrebný. Nehovoriac o tom, že s ním od počiatku počíta samotný rokovací poriadok,“ poznamenalo. Upozornilo na to, že NR SR ho doposiaľ nebola schopná prijať. „My sme vypracovali aj návrh konceptu etického kódexu a poslankyňa Plaváková opakovane prinášala potrebu jeho prijatia aj na poslaneckom grémiu. Následne došlo k vytvoreniu pracovnej skupiny k rokovaciemu poriadku, na ktorej sa od začiatku zúčastňujeme,“ dodalo.



Poslanci by mali o novele rokovacieho poriadku parlamentu začať rokovať na septembrovej schôdzi. Úprava by mala priniesť viaceré zmeny, vypustiť sa má napríklad povinnosť čítania pozmeňujúceho návrhu v pléne. Na jeseň by sa mal tiež prijať etický kódex. Ten by mal riešiť správanie poslancov, alkohol, ale aj obliekanie. Predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) pre TASR potvrdil, že na stretnutiach k novele sa zúčastňuje každý poslanecký klub okrem hnutia Slovensko. To pre TASR avizovalo, že tak nebude robiť, pokiaľ koalícia nebude dodržiavať súčasný rokovací poriadok.