PS: Na Slovensku chýbajú tisíce policajtov, ďalší zvažujú odchod

Bratislava 30. augusta (TASR) - V Policajnom zbore (PZ) chýbajú tisíce policajtov. Ďalší svoj odchod zvažujú. Na tlačovej konferencii to v piatok vyhlásili predstavitelia opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS). Konanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) aj celej vlády podľa nich stav len zhoršuje.



Minister sa podľa poslanca Národnej rady SR a bývalého policajného prezidenta Jaroslava Spišiaka (PS) policajtom počas volebnej kampane vyhrážal a označoval ich za zločincov. "A toto tí policajti, ktorí chcú bojovať so zločinom, chcú zachraňovať hodnoty, verejný záujem, cítia ako vyhrážku aj im osobne," vyhlásil Spišiak s tým, že policajti často nevidia reálnu perspektívu, a preto sa rozhodnú odísť do civilu.



Bývalý policajný prezident si myslí, že príplatky pre bezpečnostné zložky z dielne ministerstva vnútra by hnutie v parlamente malo podporiť. Opoziční politici však dodali, že zdvihnutie príplatkov a valorizácia výsluhového dôchodku nie sú systémové opatrenia.



Spišiak informoval, že o situácii v polícii chcel hovoriť aj priamo s ministrom vnútra. Ten sa mu podľa jeho slov späť neozval.