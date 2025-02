PS: Na Ukrajine sa bojuje aj za Slovensko

Bratislava 24. februára (TASR) - Utrpenie a obeta Ukrajincov sú nesmierne. Hanebné zločiny Putinovho režimu sa nedajú ničím ospravedlniť. Vyhlásil to líder opozičného hnutia PS Michal Šimečka v reakcii na tretie výročie začiatku ruskej invázie a vojnového konfliktu na Ukrajine. Upozornil na to, že na Ukrajine sa bojuje aj za Slovensko.



"Na Ukrajine sa bojuje aj za nás. Pretože Rusko popiera medzinárodné právo a vôbec právo menších krajín na nezávislosť a suverenitu. Pretože Rusko sa nijak netají tým, že aj Slovensko je preň nepriateľskou krajinou a že by bolo najradšej, keby sa celá Európska únia (EÚ) rozpadla a Putin si môže násilne rozobrať jeden štát za druhým. Bráni mu v tom jedine európska jednota a ukrajinská odvaha pri bránení svojej vlasti - ktorá je zároveň tým jediným, čo nás od Ruska fyzicky oddeľuje," skonštatoval.



Šimečka mieni, že vládny kabinet by mal podporovať obranu Ukrajiny aj silu a jednotu Európy. "Veď mier, bezpečie a prosperita v Európe sú naším najväčším národným záujmom," dodal.