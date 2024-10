PS navrhuje, aby sa manželstvo mohlo uzavrieť aj v obci bez matriky

Bratislava 12. októbra (TASR) - Skupina poslancov Národnej rady (NR) SR za opozičné PS navrhuje, aby sa manželstvo dalo uzavrieť aj pred orgánom obce alebo mestskej časti, ktorá nevedie matriku, a teda nie je matričným úradom. Podali preto do parlamentu návrh novely zákona o rodine, ktorou by sa menil aj zákon o matrikách.



"V súčasnosti orgán obce alebo mestskej časti (starosta, starostka), ktorá patrí do územného obvodu matričného úradu, ale nevedie matričný úrad, nemôže uzatvárať manželstvo. To znamená, že snúbenci si nemôžu vybrať, či uzavrú manželstvo pred starostom/starostkou obce, v ktorej žijú," uviedli poslanci v dôvodovej správe návrhu.



Vyhlásenie o uzavretí manželstva by podľa novely urobili snúbenci pred príslušným orgánom, ktorým je starosta alebo primátor, alebo poverený poslanec obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva. Manželstvo by sa v tomto prípade uzatváralo na obecnom úrade alebo na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste. Obdobne ako pri uzavretí manželstva pred orgánom cirkvi, by bol príslušný orgán, pred ktorým bolo manželstvo uzavreté, povinný do troch pracovných dní doručiť zápisnicu o uzavretí manželstva matričnému úradu, v ktorého obvode bolo manželstvo uzavreté.



Návrhom by sa podľa PS rozšírilo portfólio služieb verejnej správy pre občanov, ktorí by mohli uzavrieť manželstvo v územnom obvode matričného úradu. V praxi by to podľa predkladateľov vytváralo priaznivejšie možnosti pre snúbencov pre výber miesta aj osoby, ktorá ich oddá.