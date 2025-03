PS navrhuje opatrenia na zvýšenie bezpečnosti v školách

Bratislava 9. marca (TASR) - Opozičné hnutie PS navrhuje viaceré opatrenia na zvýšenie bezpečnosti v školách a školských zariadeniach. Chce ich presadiť novelou školského zákona a ďalších zákonov. Do Národnej rady (NR) SR ju predložili poslankyne za PS Viera Kalmárová, Ingrid Kosová, Tina Gažovičová a Irena Bihariová. Zmena je podľa nich potrebná, pretože súčasné právne predpisy poskytujú školám len obmedzené možnosti riešenia závažných prípadov agresívneho a rizikového správania žiakov.



"Cieľom návrhu je zabezpečiť kontinuitu výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj včasnú identifikáciu a riešenie prípadných rizikových prejavov správania, ktoré by mohli viesť k ohrozeniu bezpečnosti na školách. Obsahom legislatívnej úpravy je zavedenie preventívnych a intervenčných opatrení, ktoré minimalizujú pravdepodobnosť výskytu násilných incidentov a zároveň poskytujú mechanizmy na riešenie už vzniknutých prípadov," priblížili.



Poslankyne preto navrhli napríklad možnosť dočasne vylúčiť z prezenčnej výchovy žiaka, ktorý predstavuje ohrozenie pre ostatných žiakov, zamestnancov alebo majetok školy. Možné by to podľa ich návrhu bolo na obdobie najviac desať po sebe nasledujúcich pracovných dní a iba po predchádzajúcom vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie (ZPP). Rovnako chcú novelou zlepšiť informovanosť medzi školami pri prestupe žiaka s problémovým správaním.



Plánujú tiež presadiť, aby mohol riaditeľ školy povoliť individuálny učebný plán problémovému žiakovi len so súhlasom príslušného zariadenia poradenstva a prevencie. "V súčasnosti sa stáva, že škola žiakovi odporučí osobitnú formu školskej dochádzky, avšak izolácia bez odbornej podpory môže jeho ťažkosti ešte prehĺbiť. Preto je nevyhnutné absolvovanie diagnostiky v ZPP. To na základe diagnostiky posúdi, či individuálny učebný plán je v danej situácii vhodná forma vzdelávania. Zároveň ZPP stanoví, či a aké podporné opatrenia žiak potrebuje," ozrejmili.