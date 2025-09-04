Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
PS navrhuje založiť opozičnú platformu so SaS, KDH a Demokratmi

Na snímke poslanec NR SR Michal Šimečka (Progresívne Slovensko). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Som presvedčený, že naše štyri strany dokážu vytvoriť stabilnú vládu, uviedol predseda PS Michal Šimečka.

Bratislava 4. septembra (TASR) - Progresívne Slovensko plánuje navrhnúť iným opozičným stranám založenie platformy pre koordináciu na politickej i odbornej úrovni. Spolupracovať na tejto úrovni by chcelo s KDH, SaS a Demokratmi. TASR o tom vo štvrtok informovala Tereza Mikáčová z mediálneho oddelenia PS.

„Za posledné dva roky sme sa zblížili a zjednotili pri viacerých projektoch. Vo všetkých stranách vidím špičkových odborníkov a skutočných vlastencov. Som presvedčený, že naše štyri strany dokážu vytvoriť stabilnú vládu,“ uviedol predseda PS Michal Šimečka.

Na Slovensku je podľa neho stále veľa ľudí z rôznych spoločenských oblastí, ktorým osud Slovenska nie je ľahostajný. Ako podotkol, zdrojom nádeje, že sa v budúcnosti podarí reštart slovenskej ekonomiky, je aj spolupráca opozície.
