Progresívne Slovensko navrhuje väčšiu ochrany detí v táboroch

Bratislava 25. júna (TASR) - Mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko chce vytvoriť právny rámec jednotných a jasných pravidiel, ktoré budú zvyšovať bezpečie a ochranu detí v detských táboroch. Pripravuje preto legislatívny návrh, ktorým by sa mohol vytvoriť register poskytovateľov služby starostlivosti o deti v detských pobytových táboroch.



„Situácia s pobytovými tábormi je extrémne neprehľadná a táto neprehľadnosť dáva priestor na obchádzanie pravidiel, ako aj pre násilníkov či šikanovanie. Nemáme v záujme administratívne ani materiálne zaťažovať poskytovateľov tejto služby, ani nijako obmedzovať ich podnikanie. Naším cieľom je v prvom rade urobiť poriadok v poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských pobytových táboroch," uviedla Simona Petrík z Progresívneho Slovenska.



Register by zadefinoval základné podmienky, za ktorých by mohli organizácie poskytovať službu pobytových detských táborov. Bola by to odborná spôsobilosť, čistý register trestov a absolvovanie psychotestu.



„Ak by sa nám takýto register so základnými podmienkami podarilo zaviesť, nemohlo by sa napríklad stať, že poskytovateľ, ktorého štatutár je obvinený zo sexuálneho zneužívania maloletých, by si dovolil vyvesiť na svoju stránku plánované turnusy detských táborov, kým sa situácia nevysvetlí," doplnila Petrík.



Hnutie upozornilo, že v súčasnosti na Slovensku nemáme žiadnu právnu úpravu týkajúcu sa špeciálne detských pobytových táborov.