PS nechce otvárať Benešove dekréty, Taraba ich považuje za uzavreté

Na snímke podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS). Foto: TASR - Martin Baumann

Téma Benešových dekrétov podľa Tarabu nikoho netrápila, sú súčasťou právneho systému tak v Česku, ako aj na Slovensku.

Autor TASR
Bratislava 30. novembra (TASR) - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) nenavrhuje rušenie tzv. Benešových dekrétov ani ich otváranie. Akceptuje ich ako súčasť histórie a právneho poriadku SR. Navrhuje, aby na ich právnom základe nevznikali nové právne skutočnosti a právna pochybnosť, kto vlastní majetok. V diskusnej relácii na televízii TA3 V politike to uviedla poslankyňa parlamentu Zuzana Mesterová (PS). Podpredseda vlády a šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) reagoval, že Benešove dekréty sú uzavretou vecou. Cieľom PS je podľa neho spochybniť všetky vlastnícke práva v SR.

„Sú to 80 rokov staré dokumenty. Zasahujú aj práva vlastníkov slovenskej národnosti. V roku 2019 Štátny pozemkový fond podal 600 návrhov a vyvlastnil niekoľko hektárov pôdy v prospech štátu len s odkazom na tieto historické dokumenty,“ skonštatovala Mesterová.

Téma Benešových dekrétov podľa Tarabu nikoho netrápila, sú súčasťou právneho systému tak v Česku, ako aj na Slovensku. Akceptovala ich aj EÚ. „Otvárate tému, ktorá môže vyústiť v to, že napríklad pozemky, na ktorých stojí televízia alebo stoja domy, tak zrazu príde nejaký občan Maďarskej republiky a povie, že to patrí jemu a poďme sa vyrovnať,“ poznamenal minister. Tému považuje aj za uzavretú vec medzi SR a Maďarskom. Progresívcov varoval, aby sa nehrali so žiadnou národnostnou kartou.

V diskusnej relácii sa vyjadrili aj k rušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Túto inštitúciu považuje Taraba za pseudoúrad. Nechápe, prečo v čase konsolidácie takýto úrad existuje. Myslí si, že Slovensko ho nepotrebuje, pretože protispoločenskú činnosť má riešiť generálna prokuratúra a polícia. Akceptuje však, že sa minister vnútra rozhodol úrad posilniť aj o ochranu obetí.

Mesterová si myslí, že Taraba tejto problematike nerozumie. Nevidí dôvod, aby sa vláda cez víkend zišla a v skrátenom legislatívnom konaní rušila ÚOO. Vláda tak podľa poslankyne ohrozuje 2,7 miliardy eur z plánu obnovy, na ktorý je úrad napojený.

Podpredseda vlády sa taktiež vyjadril k tomu, že na čele Slovenskej informačnej služby je Pavol Gašpar, syn poslanca za Smer-SD Tibora Gašpara. Takéto personálne prepojenia podľa neho nedávajú dobrý signál. „Z môjho pohľadu táto forma prepojení nepatrí do bezpečnostných zložiek,“ povedal Taraba.

Diskutujúci sa dotkli aj témy sanácie envirozáťaže Istrochemu v Bratislave. Minister životného prostredia to označil za pseudotému a pripomenul, že pre nekonanie jeho predchodcov v prípade Istrochemu podal podnet na generálnu prokuratúru. „Nejdeme nič čistiť, ideme spraviť to, čo mali v 2016 spraviť moji predchodcovia, a to len určiť, ktoré ministerstvo je za túto vec zodpovedné,“ poznamenal Taraba s tým, že v tejto veci musí konať na základe rozhodnutia okresného úradu (OÚ).

Mesterová reagovala, že rozhodnutie z roku 2016 rozhoduje len o jednej štvrtine celej envirozáťaže. Ďalšie tri rozhodnutia vydali v roku 2025. „Vy ako minister by ste mali konať v prvom rade vo verejnom záujme a napadnúť tieto uznesenia OÚ, aby bolo nesporné, že SR túto povinnosť má,“ povedala. Je takisto podľa poslankyne sporné, či český podnikateľ Andrej Babiš splnil pri Istrocheme podmienky privatizačnej zmluvy.
