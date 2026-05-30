PS nepodporí návrh Hlasu-SD skrátiť volebné obdobie referendom
Autor TASR
Bratislava 30. mája (TASR) - Opozičné PS nepodporí návrh na zmenu ústavy vo veci referenda od poslancov Národnej rady (NR) SR za Hlas-SD. Jeho formu ani obsah hnutie nepovažuje za dostatočné. Vyplýva to zo stanoviska šéfky poslaneckého klubu PS Zuzany Mesterovej. Pre TASR ho poskytla Katarína Kopčanová z mediálneho oddelenia PS v reakcii na výzvu predsedu parlamentu a podpredsedu strany Hlas-SD Richarda Rašiho, aby PS návrh zmien podporilo.
„O takých vážnych zásahoch do ústavy sa nerozhoduje pozmeňujúcim návrhom poslancov. Je nevyhnutné, aby o zmene podmienok skrátenia volebného obdobia prebehla riadna diskusia odbornej verejnosti a riadny legislatívny proces,“ uviedla
Zároveň vyzvala Hlas-SD i Richarda Rašiho, aby podporili uznesenie PS na skrátenie tohto volebného obdobia. „Ústava takúto možnosť pozná a dôvody na skrátenie tohto volebného obdobia môžeme vidieť každý deň,“ dodala Mesterová.
Predseda Národnej rady (NR) SR a podpredseda strany Hlas-SD Richard Raši v sobotu vyzval Progresívne Slovensko (PS), aby podporilo novelu ústavy, ktorá dá ľuďom možnosť rozhodnúť platným referendom o vypísaní predčasných volieb.
NR SR sa bude v najbližších dňoch zaoberať návrhom novely ústavy, v ktorej Hlas-SD navrhne zakotviť možnosť skrátenia volebného obdobia platným referendom. Takáto možnosť aktuálne nie je podľa ústavy možná a skrátiť volebné obdobie sa dá jedine uznesením parlamentu.
