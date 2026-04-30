PS nepodporí zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie referendom
Zo štvrtkového vyjadrenia predsedu Hlasu-SD a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka vyplýva, že strana predloží do Národnej rady SR návrh na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie referendom.
Autor TASR
Bratislava 30. apríla (TASR) - Poslanci opozičného PS nepodporia návrh na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie referendom do Ústavy SR z dielne koaličného Hlasu-SD. Pre TASR to v reakcii na avizovaný návrh uviedla predsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová. Dodala, že ak Hlas-SD chce skrátiť aktuálne volebné obdobie, môže v zmysle ústavy predložiť takýto návrh.
„Ak by predložili návrh na skrátenie volebného obdobia národnou radou, takýto návrh by sme podporili. Rovnako tak nebudeme predkladať pozmeňujúce návrhy, nakoľko samotný proces je zlý. O takejto zmene sa má riadne odborne a verejne diskutovať,“ vyhlásila Mesterová.
Zo štvrtkového vyjadrenia predsedu Hlasu-SD a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka vyplýva, že strana predloží do Národnej rady SR návrh na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie referendom. Urobí tak na ďalšej schôdzi v rámci pozmeňujúceho návrhu k jej návrhu na predĺženie volebného obdobia v samosprávach.
