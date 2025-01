PS nesúhlasí s návrhom SNS predĺžiť funkčné obdobie v samosprávach

Bratislava 27. januára (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) nesúhlasí s návrhom koaličnej SNS na predĺženie funkčného obdobia starostov, primátorov a predsedov samosprávnych krajov zo štyroch na šesť rokov. Investičné projekty podľa hnutia nie sú ohrozené dĺžkou volebného obdobia, ale neschopnosťou vlády. TASR o tom informovala Tereza Mikáčová z mediálneho oddelenia PS.



"Ak chce Andrej Danko pomôcť starostom s veľkými investičnými projektami, mal by im v prvom rade vrátiť stovky miliónov, o ktoré ich nedávno obrala vláda. To, na rozdiel od predĺženia volebného obdobia, požadujú aj zástupcovia samospráv. Rovnako od nich dlhodobo počúvame volanie po komplexnej reforme a zmene financovania obcí, ktoré by uvoľnili nové zdroje," pripomenula poslankyňa Národnej rady SR za PS Jana Hanuliaková.



Poslanec hnutia Marek Lackovič podotkol, že vláda obrala samosprávy o kľúčovú časť príjmov a projekty ochromila nedostatočnou digitalizáciou, prebujnenou administratívou a neúmerne dlhotrvajúcimi kontrolami verejného obstarávania či žiadostí o platbu. "Návrh SNS žiadny z týchto problémov nerieši," zdôraznil. Zároveň dodal, že v zahraničí sa na šesť rokov volia starostovia len v troch krajinách. "Chorvátsko, ktoré je podľa SNS inšpiráciou, medzi ne nepatrí," priblížil Lackovič.



Koaličná SNS chce predĺžiť volebné obdobie v samosprávach zo súčasných štyroch na šesť rokov. Týkalo by sa to volieb do orgánov samosprávnych krajov i volieb do orgánov samosprávy obcí. Zmenu chce SNS zakotviť v Ústave SR. Argumentuje napríklad tým, že ak sa voľby striedajú vo veľmi krátkom období, nie je možné dokončiť veľké investičné projekty, zabezpečiť rozvoj miest, obcí a vyšších územných celkov (VÚC).