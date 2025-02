PS: Niektoré návrhy na zmenu ústavy od KDH sú škodlivé

Bratislava 13. februára (TASR) - Hlavnou úlohou opozície by mala byť porážka šéfa Smeru-SD a premiéra Roberta Fica v predčasných voľbách. Vyhlásil to predseda opozičného PS Michal Šimečka v reakcii na návrhy zmeny Ústavy SR, ktoré predstavilo KDH. Hnutie by sa podľa neho nemalo vtiahnuť do Ficových politických hier. Niektoré z návrhov považuje PS za škodlivé, o iných je ochotné rokovať.



Šimečka pripomenul, že ľudia na Slovensku čelia drahote, chaosu a rozpadu služieb štátu, ktoré na ne uvalila rozpadajúca sa vláda. "Naše argumenty odkomunikujeme predstaviteľom KDH na spoločnom stretnutí. A zdôrazníme im aj náš hlavný argument - všetku energiu dnes treba sústrediť na volebnú porážku Roberta Fica a súbežne pracovať na tom, aby sme po voľbách vytvorili stabilnú vládu, ktorá bude konečne slúžiť ľuďom," skonštatoval v stanovisku šéf PS.



Návrhy na zmenu ústavy z dielne KDH nemajú podľa PS šťastné načasovanie. "Z meritórneho hľadiska sú tam návrhy, ktoré považujeme za škodlivé. V prvom rade ide o de facto zákaz všetkých umelých oplodnení, čo by ohrozilo tisícky párov, ktoré dnes nemôžu mať dieťa. Rovnako nemôžeme podporiť ani zákaz rodičovstva párov rovnakého pohlavia alebo ohrozenie zdravého vývoja a vzdelávania detí," uviedla predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucia Plaváková (PS). Vníma však aj návrhy, o ktorých si vie predstaviť diskusiu a podporu. Ide napríklad o návrhy týkajúce sa skrátených legislatívnych konaní alebo postavenia prokuratúry.



KDH vo štvrtok predstavilo svoje návrhy na zmenu ústavy. Za kľúčové považuje jasne zakotviť, že kultúrno-etické otázky nie sú súčasťou presunu kompetencií na EÚ. Okrem toho rieši v návrhoch aj otázku suverenity Slovenska či vytváranie osobitných oddelení na boj s terorizmom, organizovaným zločinom a na boj s korupciou.



Hnutie chce zakotviť zákaz surogátneho materstva, eugenických praktík, klonovania ľudí a vytvárania embryí na výskumné a terapeutické účely. Úprava má zabezpečiť ochranu materstva a "jasnú biologickú identitu rodičovstva, čím sa predchádza snahám o redefiníciu rodičovských vzťahov v rozpore s prírodnými zákonitosťami".