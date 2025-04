PS: Nová nemocnica je na úrovni vzdušného zámku, problémom aj výstavba

Bratislava 30. apríla (TASR) - Nová národná nemocnica je, tak ako naposledy, len na úrovni vzdušného zámku. Problémom nemocnice je aj jej výstavba cez Ministerstvo obrany (MO) SR. Vyplýva to z vyjadrenia, ktoré TASR zaslali z mediálneho oddelenia PS.



„Pri moci sú jeden a pol roka. Určili už tri rôzne lokality novej nemocnice, no ani sa neunúvali vytvoriť medicínsky plán Bratislavy. Vláda dnes opäť neschválila nič konkrétne. Nová nemocnica je, tak ako naposledy, len na úrovni vzdušného zámku. A môžeme iba dúfať, že táto lokalita je už finálna,“ uviedol podpredseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Oskar Dvořák (PS).



Zároveň sa pýta, čo bude so špecializovanými ústavmi s nemocnicou na Kramároch či s vyvlastnenými pozemkami na Rázsochách. „O záhadnom investorovi zo zahraničia nepadlo jediné slovo. Uistenie o tom, že existuje jasný plán pre novú nemocnicu v Bratislave neprišlo,“ podotkol Dvořák.



Problémom nemocnice je podľa podpredsedu PS a Zahraničného výboru NR SR Tomáša Valášeka aj výstavba cez ministerstvo obrany. „V dobe konfliktu sa môže z takejto nemocnice stať aj náhodný cieľ. Nerozumiem, prečo by ministerstvo vystavovalo vlastných občanov takému riziku,“ doplnil Valášek.



V bratislavských Vajnoroch na pozemku ministerstva obrany by sa mala vybudovať nová Národná nemocnica generála Milana Rastislava Štefánika. Výstavba nemocnice má byť financovaná z plánu obnovy, dvoch percent výdavkov na obranu a v menšej miere z verejného rozpočtu. Začať chcú stavať ešte tento rok.