< sekcia Slovensko
PS: Novela zákona o prísediacich je nástrojom šikanovania sudcov
Poslanci za PS podali k návrhu pozmeňujúce návrhy.
Autor TASR
Bratislava 19. septembra (TASR) - Novela zákona o sudcoch a prísediacich z dielne rezortu spravodlivosti je podľa opozičného hnutia PS nástrojom na šikanovanie nepohodlných sudcov. Hnutie upozorňuje, že nová úprava mení podstatu disciplinárneho stíhania sudcov, ako aj zloženia disciplinárnych senátov. Novela je v druhom čítaní, Národná rada (NR) SR ju preberala na piatkovom rokovaní.
„Ide o situáciu, keď sa minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) snaží zvrátiť disciplinárne stíhanie sudcov a vrátiť túto prax do čias Štefana Harabina, ktorý bol známy tým, že šikanoval kritických sudcov práve cez disciplinárne stíhania,“ vyhlásila na piatkovej tlačovej konferencii poslankyňa NR SR Zuzana Števulová (PS). Susko podľa nej robí zmeny, ktoré mu umožnia šikanovať sudcov, ktorí nerozhodujú podľa toho, čo sa páči vládnej moci alebo „ďalším ľuďom, ktorých sa snažia ochrániť pred spravodlivosťou a pred trestným stíhaním“. Minister podľa Števulovej nedokázal ani v piatkovej rozprave v pléne NR SR dôveryhodne vysvetliť, aké dôvody viedli ministerstvo spravodlivosti k takejto zmene. Tvrdí, že mu ide o efektívnosť, no podľa poslankyne mu ide len o efektívnosť šikanovania nepohodlných sudcov.
Poslanci za PS podali k návrhu pozmeňujúce návrhy. Chcú, aby sa zachovalo posúdenie znalosti cudzieho jazyka a psychologické posúdenie pri postupe sudcu na vyšší súd. Takisto nesúhlasia s predĺžením potrebnej právnickej praxe ako podmienky na pridelenie sudcov na súdy správneho súdnictva. Novela počíta s potrebnou praxou najmenej 15 rokov. „Susko tým dosiahne, že noví sudcovia nebudú môcť vstupovať do tohto systému, a práve to je dôležité na to, aby sa odstránili škodlivé fenomény, ktoré v súdnictve máme, či už je to rodinkárstvo, alebo aj rôzne korupčné vzťahy,“ upozornila poslankyňa Lucia Plaváková (PS).
Minister v diskusii v parlamente pripomenul, že Najvyšší správny súd (NSS) SR bol kreovaný bez štandardných výberových konaní a sudcami sa stali ľudia, ktorí „v živote nemali oblečený talár“. Opozícia podľa neho podsúva klamlivý dojem, že ak Súdna rada SR podá disciplinárny návrh a súčasne vytvára databázu prísediacich zo sudcov, bude rozhodovanie v disciplinárnom senáte neobjektívne. „Súdna rada ako navrhovateľ je len účastníkom konania, kde okrem práva podať návrh, prípadne urobiť procesné úkony v priebehu konania, nemá zákonom zaručenú možnosť akokoľvek vplývať na výsledky konania. A takouto možnosťou nie je ani to, že sa podieľa na kreovaní databázy prísediacich,“ argumentoval Susko. Tvrdí, že súdna rada rozhoduje len o tvorbe databázy, o zložení disciplinárnych senátov podľa neho rozhoduje výlučne NSS rozvrhom práce náhodným výberom.
Vládna novela hovorí o tom, že súdna rada by mohla ako kolektívny orgán podávať disciplinárne návrhy na sudcov. Nahradilo by sa tak súčasné oprávnenie predsedu súdnej rady, ktorý má v rukách túto kompetenciu.
Poslanci za PS kritizujú aj ďalšie návrhy z dielne rezortu spravodlivosti. Jeden z nich sa podľa Branislava Vanča (PS) týka náramkov na monitorovanie odsúdených. Obáva sa, že ak prejde zmena o prenajímaní týchto náramkov, prenájom vyhrá vopred dohodnutá firma. Irena Bihariová (PS) zase pripomenula, že v novele zákona o výkone trestu odňatia slobody chýbajú kľúčové prvky, ktorými je definovaná tzv. restoratívna justícia, napríklad, ako sa zabezpečí povinnosť odsúdenej osoby vo vzťahu k obeti a škodám, ktoré spôsobila.
„Ide o situáciu, keď sa minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) snaží zvrátiť disciplinárne stíhanie sudcov a vrátiť túto prax do čias Štefana Harabina, ktorý bol známy tým, že šikanoval kritických sudcov práve cez disciplinárne stíhania,“ vyhlásila na piatkovej tlačovej konferencii poslankyňa NR SR Zuzana Števulová (PS). Susko podľa nej robí zmeny, ktoré mu umožnia šikanovať sudcov, ktorí nerozhodujú podľa toho, čo sa páči vládnej moci alebo „ďalším ľuďom, ktorých sa snažia ochrániť pred spravodlivosťou a pred trestným stíhaním“. Minister podľa Števulovej nedokázal ani v piatkovej rozprave v pléne NR SR dôveryhodne vysvetliť, aké dôvody viedli ministerstvo spravodlivosti k takejto zmene. Tvrdí, že mu ide o efektívnosť, no podľa poslankyne mu ide len o efektívnosť šikanovania nepohodlných sudcov.
Poslanci za PS podali k návrhu pozmeňujúce návrhy. Chcú, aby sa zachovalo posúdenie znalosti cudzieho jazyka a psychologické posúdenie pri postupe sudcu na vyšší súd. Takisto nesúhlasia s predĺžením potrebnej právnickej praxe ako podmienky na pridelenie sudcov na súdy správneho súdnictva. Novela počíta s potrebnou praxou najmenej 15 rokov. „Susko tým dosiahne, že noví sudcovia nebudú môcť vstupovať do tohto systému, a práve to je dôležité na to, aby sa odstránili škodlivé fenomény, ktoré v súdnictve máme, či už je to rodinkárstvo, alebo aj rôzne korupčné vzťahy,“ upozornila poslankyňa Lucia Plaváková (PS).
Minister v diskusii v parlamente pripomenul, že Najvyšší správny súd (NSS) SR bol kreovaný bez štandardných výberových konaní a sudcami sa stali ľudia, ktorí „v živote nemali oblečený talár“. Opozícia podľa neho podsúva klamlivý dojem, že ak Súdna rada SR podá disciplinárny návrh a súčasne vytvára databázu prísediacich zo sudcov, bude rozhodovanie v disciplinárnom senáte neobjektívne. „Súdna rada ako navrhovateľ je len účastníkom konania, kde okrem práva podať návrh, prípadne urobiť procesné úkony v priebehu konania, nemá zákonom zaručenú možnosť akokoľvek vplývať na výsledky konania. A takouto možnosťou nie je ani to, že sa podieľa na kreovaní databázy prísediacich,“ argumentoval Susko. Tvrdí, že súdna rada rozhoduje len o tvorbe databázy, o zložení disciplinárnych senátov podľa neho rozhoduje výlučne NSS rozvrhom práce náhodným výberom.
Vládna novela hovorí o tom, že súdna rada by mohla ako kolektívny orgán podávať disciplinárne návrhy na sudcov. Nahradilo by sa tak súčasné oprávnenie predsedu súdnej rady, ktorý má v rukách túto kompetenciu.
Poslanci za PS kritizujú aj ďalšie návrhy z dielne rezortu spravodlivosti. Jeden z nich sa podľa Branislava Vanča (PS) týka náramkov na monitorovanie odsúdených. Obáva sa, že ak prejde zmena o prenajímaní týchto náramkov, prenájom vyhrá vopred dohodnutá firma. Irena Bihariová (PS) zase pripomenula, že v novele zákona o výkone trestu odňatia slobody chýbajú kľúčové prvky, ktorými je definovaná tzv. restoratívna justícia, napríklad, ako sa zabezpečí povinnosť odsúdenej osoby vo vzťahu k obeti a škodám, ktoré spôsobila.