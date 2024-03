PS očakáva systémové riešenia prevencie kriminality v obciach

Bratislava 9. marca (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) očakáva dlhodobé a systémové riešenia prevencie kriminality v obciach. Poslanec Národnej rady SR Marek Lackovič to uviedol v reakcii na pripravované výzvy na budovanie kamerových systémov v obciach, o ktorých informoval minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD).



"Riešiť kriminalitu kamerovými systémami je absolútne nedostatočné. Nestačí pre obce nakúpiť kamery. Niekto ich musí sledovať, prevádzkovať, vyhodnocovať a prípadne aj reagovať," zdôraznil Lackovič.



Väčšina obcí podľa neho nemá prostriedky, ktoré by mohli investovať do príslušníkov obecnej polície a nedisponuje ani vhodnými priestormi. "Väčšina záznamov sa preto stratí v počítačoch starostov a starostiek," podotkol.



Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyčlenilo na prevenciu kriminality v samosprávach, mestách a obciach 20 miliónov eur. V súvislosti s tým pripravuje dve výzvy týkajúce sa bezpečnostných kamier a inteligentných riešení bezpečnosti. Rezort taktiež vyčlenil viac ako 80 miliónov eur z európskych peňazí na takzvané rómske hliadky.