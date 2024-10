Reakcie opozície na odstúpenie ministerky zdravotníctva Z. Dolinkovej

SaS: Z. Dolinková mala na poste ministerky zdravotníctva skončiť už skôr



Bratislava 4. októbra (TASR) - Odchod ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) z funkcie musel prísť. Demisia však nijako nevyrieši krízu v sektore. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) to uviedlo na sociálnej sieti v reakcii na avizovanú demisiu Dolinkovej.vyhlásilo hnutie s tým, že v stávke sú zdravie a životyDolinková avizovala podanie demisie v piatok na tlačovej konferencii. Vyhlásila, že nemá podporu vlády. Tiež kritizovala, že konsolidačné opatrenia sa dotknú aj zdravotníctva. Vystúpila i proti splnomocnencovi vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petrovi Kotlárovi (SNS).K odstúpeniu ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) malo prísť oveľa skôr. V reakcii na Dolinkovej v piatok ohlásenú abdikáciu to uviedli zástupcovia strany SaS.vyhlásil na tlačovej konferencii predseda SaS Branislav Gröhling.Odchádzajúca ministerka podľa neho svojím piatkovým vyhlásením defacto priznala, že schválená konsolidácia spôsobí kolaps v zdravotníctve." skonštatoval Gröhling.Poslanec SaS v Národnej rade Tomáš Szalay vyzval prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby demisiu prijal. Rok Dolinkovej na čele rezortu zdravotníctva označil za stratený. Napriek skúsenostiam zo sektora podľa Szalaya nedokázala zrealizovať svoje vízie.poznamenal Szalay. Mieni, že k Dolinkovej odchodu výrazne "dopomohol" aj sám predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).dodal.Liberáli zároveň vyzvali premiéra, aby Dolinkovú nahradil schopným človekom, ktorý bude mať potenciál presadiť dôležité zmeny v zdravotníctve.zvýraznil Szalay.Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) považuje odstúpenie ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) za logický krok. Poukazuje na viaceré jej zlyhania. Verí, že miesto po nej obsadí rešpektovaná osobnosť, ktorá bude vedieť hájiť záujmy pacientov a mať silnú politickú podporu v boji so záujmovými skupinami v rezorte. Uviedlo to v stanovisku.poznamenal poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Stachura (KDH).Vyčítal jej viaceré kroky. Upozornil napríklad na odstúpenie od zámeru výstavby novej národnej nemocnice na bratislavských Rázsochách či zlyhania pri hľadaní alternatívnych riešení pri detských ambulantných pohotovostných službách. Hovoril aj o jej neschopnosti riešiť nekontrolované poplatky v zdravotníctve, zhoršovaní dostupnosti zdravotnej starostlivosti či meškaní s centrálnym riadením štátnych nemocníc.Kresťanskí demokrati Dolinkovú skritizovali aj v súvislosti so schválením konsolidačného balíčka v NR SR.dodal poslanec František Majerský (KDH).