PS: Odmeny nedostanú tisíce pedagógov z neštátnych inštitúcií

Bratislava 29. mája (TASR) - Mimoriadne odmeny vo výške 800 eur, ktoré po dohode so samosprávami schválila vláda, nedostanú tisíce pedagógov z neštátnych základných umeleckých škôl (ZUŠ) a centier voľného času (CVČ). Vo štvrtok na to upozornila opozičná strana Progresívne Slovensko (PS), hnutie vyzýva vládu, aby učiteľov v súkromných zariadeniach nenechávala na okraji.



„Ak sa štát rozhodol rozdávať odmeny, tak títo učitelia nie sú o nič menej dôležití. Vzdelávajú deti v rovnakom spoločenskom záujme ako ich kolegovia vo verejnom sektore. Od štátu však opäť dostali jasný odkaz: nie ste pre nás dosť dôležití,“ skonštatovala poslankyňa za PS Ingrid Kosová.



Mimoriadne odmeny vo výške 800 eur podľa PS dostanú len tí zamestnanci, ktorí pracujú vo verejných školách a zariadeniach. Vynechanie pedagógov v neštátnych ZUŠ a CVČ považuje opozičné hnutie za nespravodlivé. „Štát síce vo svojich vyhláseniach deklaruje rovnocennosť verejných a súkromných škôl, ale keď príde na konkrétne kroky, tak súkromné školy zostávajú na okraji,“ uviedla poslankyňa PS Viera Kalmárová.



Vláda podľa PS dlhodobo ignoruje špecifické potreby základných umeleckých škôl a centier voľného času, ktoré predstavujú kľúčový prvok vo výchove a rozvoji detí mimo povinného vyučovania. Strana vyzýva vládu, aby prehodnotila spôsob financovania a odmeňovania zamestnancov v školách a zariadeniach, ktoré sú platené z rozpočtov samospráv. Rezort školstva by sa zas podľa nich mal vážne venovať postaveniu ZUŠ a CVČ, ktoré pri súčasnom nastavení financovania nedokážu zabezpečiť kvalitné vzdelávanie.



„Ak chceme, aby deti mali prístup k hudbe, výtvarnému umeniu, pohybu či zmysluplnému tráveniu voľného času, musíme rešpektovať a podporovať všetkých, ktorí túto prácu robia, bez ohľadu na zriaďovateľa,“ dodala Kosová.



Mimoriadnu odmenu vo výške 800 eur pre zamestnancom verejnej správy schválila vláda, s jej vyplatením pomôže i samosprávam. Obce, mestá a samosprávne kraje získajú na tento účel viac ako 100 miliónov eur.