< sekcia Slovensko
PS odmieta novelu Trestného zákona z dielne SNS
PS odmietlo navrhované zníženie horných hraníc trestných sadzieb pri viacerých extrémistických trestných činoch. Upozornilo tiež na to, že novelou sa majú zo zákona vypustiť kľúčové skutkové podstaty.
Autor TASR
Bratislava 12. januára (TASR) - Opozičné hnutie PS odmieta návrh novely Trestného zákona z dielne skupiny poslancov Národnej rady (NR) SR za koaličnú SNS. Kritizuje okrem iného zníženie horných hraníc trestov za extrémistické činy. Obáva sa, že úprava rozvráti schopnosť štátu chrániť spoločnosť pred extrémizmom a nenávistnými prejavmi. Vidí za tým snahu legalizovať extrémizmus na Slovensku. Uviedlo to hnutie v stanovisku, ktoré poskytli z jeho mediálneho oddelenia.
„Najprv zlikvidovali špeciálne útvary na boj proti organizovanému zločinu, aby zachránili samých seba a svojich oligarchov. Znefunkčnili inštitút kajúcnika a znížili tresty pre kriminálnikov. Aby toho nebolo dosť, tak teraz prichádzajú na pomoc neonacistom a ďalším extrémistom,” skonštatoval poslanec parlamentu Jaroslav Spišiak (PS).
Hnutie odmietlo navrhované zníženie horných hraníc trestných sadzieb pri viacerých extrémistických trestných činoch. Upozornilo tiež na to, že novelou sa majú zo zákona vypustiť kľúčové skutkové podstaty. „Ak zákon prejde, nebude trestné nič späté s držbou a šírením extrémistických materiálov,” poznamenala poslankyňa Irena Bihariová (PS).
Skupina poslancov za koaličnú SNS predložila do parlamentu novelu Trestného zákona. Navrhuje v nej okrem iného úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch. Pri viacerých z nich chce znížiť horné hranice sadzieb. Odôvodnili to tým, že treba racionálnejšie a diferencovanejšie nastaviť trestné sadzby. Národniari chcú novelou aj vypustiť ustanovenia o výrobe, rozširovaní a prechovávaní extrémistického materiálu. Argumentovali, že by sa tak odstránila právne neistá úprava a zníži sa závislosť trestnoprávneho posúdenia od znaleckých názorov na normatívne neurčité otázky. Upozornili na to, že trestnoprávna ochrana chránených záujmov by zostala po zmene zachovaná.
„Najprv zlikvidovali špeciálne útvary na boj proti organizovanému zločinu, aby zachránili samých seba a svojich oligarchov. Znefunkčnili inštitút kajúcnika a znížili tresty pre kriminálnikov. Aby toho nebolo dosť, tak teraz prichádzajú na pomoc neonacistom a ďalším extrémistom,” skonštatoval poslanec parlamentu Jaroslav Spišiak (PS).
Hnutie odmietlo navrhované zníženie horných hraníc trestných sadzieb pri viacerých extrémistických trestných činoch. Upozornilo tiež na to, že novelou sa majú zo zákona vypustiť kľúčové skutkové podstaty. „Ak zákon prejde, nebude trestné nič späté s držbou a šírením extrémistických materiálov,” poznamenala poslankyňa Irena Bihariová (PS).
Skupina poslancov za koaličnú SNS predložila do parlamentu novelu Trestného zákona. Navrhuje v nej okrem iného úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch. Pri viacerých z nich chce znížiť horné hranice sadzieb. Odôvodnili to tým, že treba racionálnejšie a diferencovanejšie nastaviť trestné sadzby. Národniari chcú novelou aj vypustiť ustanovenia o výrobe, rozširovaní a prechovávaní extrémistického materiálu. Argumentovali, že by sa tak odstránila právne neistá úprava a zníži sa závislosť trestnoprávneho posúdenia od znaleckých názorov na normatívne neurčité otázky. Upozornili na to, že trestnoprávna ochrana chránených záujmov by zostala po zmene zachovaná.