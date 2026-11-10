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PS opäť podáva návrh na odvolanie ministerky kultúry
Návrh na prerokovanie návrhu na vyslovenie nedôvery nejakému členovi vlády v parlamente musí podať najmenej pätina poslancov parlamentu.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Opozičné hnutie PS opätovne podáva do Národnej rady (NR) SR návrh na vyslovenie nedôvery ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nominantka SNS). Informovala o tom podpredsedníčka parlamentného výboru pre kultúru a médiá Zora Jaurová (PS). Šéfke rezortu kultúry vyčítala viaceré kroky. Zároveň poukázala na to, že ide o štvrtý návrh na odvolanie Šimkovičovej v tomto volebnom období.
„My vlastne aj v odôvodnení k návrhu na odvolanie uvádzame, čo všetko v kultúre dnes nefunguje, čo funguje horšie, akým spôsobom sa ministerke podarilo rezort kultúry rozvrátiť. A ten dôvod, prečo to podávame teraz, je okrem iného ten, že napriek tomu, že výsledky jej práce sú desivé a tragické, tak nielenže ju nedávno premiér navrhol vymenovať za podpredsedníčku vlády a prezident to akceptoval a vymenoval ju za ňu, ale v týchto dňoch sa hovorí ešte o tom, že by táto ministerka, ktorá naozaj rozvrátila jeden celý rezort, bola ešte poverená riadením ďalšieho rezortu. A to považujeme naozaj za škandalózne,“ skonštatovala Jaurová.
Návrh na prerokovanie návrhu na vyslovenie nedôvery nejakému členovi vlády v parlamente musí podať najmenej pätina poslancov parlamentu. Mimoriadna schôdza k takémuto návrhu sa má konať do siedmich dní od doručenia návrhu.
„My vlastne aj v odôvodnení k návrhu na odvolanie uvádzame, čo všetko v kultúre dnes nefunguje, čo funguje horšie, akým spôsobom sa ministerke podarilo rezort kultúry rozvrátiť. A ten dôvod, prečo to podávame teraz, je okrem iného ten, že napriek tomu, že výsledky jej práce sú desivé a tragické, tak nielenže ju nedávno premiér navrhol vymenovať za podpredsedníčku vlády a prezident to akceptoval a vymenoval ju za ňu, ale v týchto dňoch sa hovorí ešte o tom, že by táto ministerka, ktorá naozaj rozvrátila jeden celý rezort, bola ešte poverená riadením ďalšieho rezortu. A to považujeme naozaj za škandalózne,“ skonštatovala Jaurová.
Návrh na prerokovanie návrhu na vyslovenie nedôvery nejakému členovi vlády v parlamente musí podať najmenej pätina poslancov parlamentu. Mimoriadna schôdza k takémuto návrhu sa má konať do siedmich dní od doručenia návrhu.