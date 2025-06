PS: Pellegrini sa nedokázal vymaniť z tieňa koaličného prezidenta

Bratislava 12. júna (TASR) - Peter Pellegrini sa zatiaľ nedokázal vymaniť z tieňa koaličného prezidenta. Uviedol to predseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka v rámci hodnotenia prvého roka Pellegriniho vo funkcii hlavy štátu. Prezident by mal byť podľa neho nadstranícky reprezentant všetkých občanov a človek, ktorý sa postaví na obranu tých, ktorých vláda prehliada alebo utláča.



Prezident by mal byť rovnako hlasom kultúry, ochrany životného prostredia, obhajcom verejných financií či dôstojnej zahraničnej politiky. „Peter Pellegrini niekedy problémy pomenuje, no od prezidenta sa očakáva viac než len slová, očakávajú sa aj činy. Má na to nástroje. Môže si predvolávať ministrov, má mandát konať. Prial by som si, aby tento vplyv využíval aktívnejšie a usiloval sa reálne korigovať kroky vlády tam, kde zlyháva,“ skonštatoval Šimečka.



Podotkol, že vo svojom inauguračnom prejave hovoril prezident o rozdelenej spoločnosti a sľuboval, že bude pôsobiť ako zmierovateľ. Nepriamo pritom kritizoval niektorých ministrov. Avšak aj po roku vo funkcii je podľa lídra PS spoločnosť rovnako, ak nie ešte viac, polarizovaná. Ak si prezident vytýčil za cieľ znižovanie spoločenského napätia, treba úprimne pomenovať fakt, že v tejto úlohe zatiaľ neuspel, myslí si Šimečka.



Sľubovaný okrúhly stôl predsedov politických strán, ktorý mal napomôcť dialógu a zmiereniu, sa dodnes neuskutočnil. „Medzitým vládne strany ešte viac podnecujú vášne a šíria nenávisť voči opozícii a občianskej spoločnosti,“ poznamenal Šimečka s dôvetkom, že prezident, hoci možno vnútorne nesúhlasí, sa k tomu verejne nevyjadruje a výsledky jeho prípadného snaženia zatiaľ nevidno.



Pellegrini sa prezidentského úradu ujal 15. júna 2024. Pred jeho zvolením do funkcie pôsobil ako predseda Národnej rady SR a líder koaličného Hlasu. Na poste hlavy štátu vystriedal Zuzanu Čaputovú.