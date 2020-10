PS: Plán reforiem nerieši zásadné výzvy, nereaguje ani na pandémiu

Bratislava 5. októbra (TASR) - Reformný plán ponúka viacero čiastkových návrhov na zmeny v rôznych oblastiach, celkovo však nerieši zásadné výzvy, ktoré pred slovenskou spoločnosťou stoja. Uviedlo to mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) v reakcii na dokument Moderné a úspešné Slovensko. Hnutie tiež kritizuje, že plán nereaguje na dôsledky pandémie nového koronavírusu. Neparlamentný Most-Híd kritizuje, že dokument neobsahuje žiadny špeciálny plán na rozvoj juhu a východu Slovenska.



Plán reforiem je podľa PS stále len akási „široká paleta“ riešení. „Ani desať dní pred termínom odovzdania plánu obnovy Európskej komisii tak nie je jasné, na ktoré z nich bude vláda žiadať miliardy eur z EÚ,“ uviedla predsedníčka PS Irena Bihariová. „Reformný plán mal mať potenciál posunúť Slovensko skokovo dopredu. Mal nakresliť víziu krajiny, ktorá má šancu preskočiť konkurenciu a stať sa lídrom v oblastiach, ktoré sa najbližších 20 rokov zásadne zmenia. Táto príležitosť zostala nevyužitá,“ doplnila.



Podľa mimoparlamentnej strany Spolu sú navrhované opatrenia, najmä v oblasti vzdelávania, potrebné, dôležitá však bude implementácia. V oblasti životného prostredia chýba strane zmienka o vyhlásení stavu klimatickej núdze.



Tvrdenie, že času na prípravu reforiem je dosť, nie je podľa mimoparlamentnej strany Most-Híd pravda. „Do konca apríla musia byť všetky naše reformné plány pretransformované do konkrétnych projektov s reálnym plánom na realizáciu,“ uviedol predseda strany László Sólymos. Ak vláda len teraz otvára debatu medzi koaličnými stranami a odbornou verejnosťou, tak dovtedy z dokumentu podľa neho nebude premyslený a odborne kvalitný plán na reštart krajiny.



Ak chce EK sústrediť Fond obnovy na zelené projekty a digitalizáciu, musí si Slovensko podľa Sólymosa čo najkonkrétnejšie stanoviť priority v týchto dvoch oblastiach.



Mimoparlamentné KDH víta, že vláda zverejnila oficiálnu verziu reformného plánu pre Slovensko. „KDH návrh plánu v tomto duchu podrobí pozornej analýze a prinesie konštruktívne podnety,“ napísalo hnutie v stanovisku, ktoré TASR zaslal Stano Župa z komunikačného oddelenia.



Ministerstvo financií v pondelok predstavilo dokument pozostávajúci z ôsmich oblastí, v ktorých sú zadefinované potrebné reformy. V súčasnosti sa Slovensko nachádza vo fáze prípravy plánu obnovy, ktorý čerpá z dokumentu Moderné a úspešné Slovensko. Definitívny plán obnovy musí byť predložený Európskej komisii (EK) najneskôr do 30. apríla 2021, avšak najskôr až po schválení príslušnej legislatívy na európskej úrovni, čo by malo byť v januári 2021.