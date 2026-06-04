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PS podá oznámenie pre projekt X-rock, podporil ho rezort školstva
X-rock je vedecký projekt, ktorému pridelilo ministerstvo školstva eurofondy na oblasť výskumu a vedy.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 4. júna (TASR) - Opozičné hnutie PS podá trestné oznámenie v súvislosti s projektom X-rock, ktoré získalo podporu z ministerstva školstva. Ide o projekt za desať miliónov eur. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informovala poslankyňa za PS Tina Gažovičová. Hnutie zároveň žiada okamžité zastavenie projektu, odpovede od ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) a vyšetrenie tohto prípadu kompetentnými orgánmi. Rezort školstva pre TASR deklaroval, že pri prideľovaní finančných prostriedkov postupuje v súlade s pravidlami SR aj Európskej únie. Odmieta, že by pridelilo dotáciu na základe osobných alebo politických väzieb.X-rock je vedecký projekt, ktorému pridelilo ministerstvo školstva eurofondy na oblasť výskumu a vedy. Ide o bezpečné ukladanie rádioaktívneho odpadu v podzemných úložiskách, uviedla Gažovičová. Pokračuje, že za realizáciu projektu je zodpovedný prodekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológie Technickej univerzity v Košiciach Samer Khouri. Známy je podľa poslankyne aj tým, že bol jedným zo sponzorov strany Hlas-SD a kampane prezidenta SR Petra Pellegriniho. Khouri je tiež poradcom štátneho tajomníka rezortu školstva Róberta Zsemberu.
Gažovičová tvrdí, že do projektu sú zapojené a poberajú financie dve súkromné firmy. „Pri posudkoch bolo poukázané, že nemajú dostatočné doterajšie výsledky a pracovné skúsenosti práve v tých oblastiach, ktorých sa tento projekt týka,“ poznamenala.
Drucker musí podľa poslanca Branislava Vanča (PS) vysvetliť konflikt záujmov. Hnutie má podozrenie z trestných činov korupcie, zneužívania právomoci verejného činiteľa, prikrmovania a subvenčného podvodu i poškodzovania finančných záujmov EÚ.
Ministerstvo školstva reagovalo, že o úspechu projektu rozhodujú vopred stanovené kritériá a odborné hodnotenie, nie politická príslušnosť, osobné kontakty alebo mediálne konštrukcie. Spresnilo, že financie nie sú určené jednej osobe. Sú určené konkrétnej vysokej škole a výskumnému tímu, ktorý bude zodpovedný za napĺňanie cieľov projektu, dosahovanie merateľných výsledkov a riadne využitie verejných zdrojov.
Hodnotitelia podľa ministerstva konštatovali, že spolupráca partnerov je dostatočne popísaná, ich úlohy sú jasne definované a ich zapojenie zodpovedá cieľom projektu. Odborný hodnotiteľ zároveň nemá mandát, aby určil žiadateľovi, koho má zapojiť ako partnera do projektu. Má však možnosť zhodnotiť výber partnerov na základe hodnotiacich a výberových kritérií, vysvetlilo. „V prípade, ak by odborný hodnotiteľ mal veľké výhrady k výberu partnerov projektu, mohol udeliť žiadateľovi nižší počet bodov. To sa v tejto žiadosti nestalo,“ dodal rezort školstva.
Poukázal zároveň na to, že projekt sa nachádza na začiatku realizácie. „Financie nie sú rozdávané bez kontroly. Každý výdavok bude podliehať priebežným kontrolám, partneri budú musieť každé euro riadne vyúčtovať a plnenie projektu bude monitorované zo strany ministerstva aj ďalších národných a európskych kontrolných orgánov,“ deklarovalo ministerstvo.
Gažovičová tvrdí, že do projektu sú zapojené a poberajú financie dve súkromné firmy. „Pri posudkoch bolo poukázané, že nemajú dostatočné doterajšie výsledky a pracovné skúsenosti práve v tých oblastiach, ktorých sa tento projekt týka,“ poznamenala.
Drucker musí podľa poslanca Branislava Vanča (PS) vysvetliť konflikt záujmov. Hnutie má podozrenie z trestných činov korupcie, zneužívania právomoci verejného činiteľa, prikrmovania a subvenčného podvodu i poškodzovania finančných záujmov EÚ.
Ministerstvo školstva reagovalo, že o úspechu projektu rozhodujú vopred stanovené kritériá a odborné hodnotenie, nie politická príslušnosť, osobné kontakty alebo mediálne konštrukcie. Spresnilo, že financie nie sú určené jednej osobe. Sú určené konkrétnej vysokej škole a výskumnému tímu, ktorý bude zodpovedný za napĺňanie cieľov projektu, dosahovanie merateľných výsledkov a riadne využitie verejných zdrojov.
Hodnotitelia podľa ministerstva konštatovali, že spolupráca partnerov je dostatočne popísaná, ich úlohy sú jasne definované a ich zapojenie zodpovedá cieľom projektu. Odborný hodnotiteľ zároveň nemá mandát, aby určil žiadateľovi, koho má zapojiť ako partnera do projektu. Má však možnosť zhodnotiť výber partnerov na základe hodnotiacich a výberových kritérií, vysvetlilo. „V prípade, ak by odborný hodnotiteľ mal veľké výhrady k výberu partnerov projektu, mohol udeliť žiadateľovi nižší počet bodov. To sa v tejto žiadosti nestalo,“ dodal rezort školstva.
Poukázal zároveň na to, že projekt sa nachádza na začiatku realizácie. „Financie nie sú rozdávané bez kontroly. Každý výdavok bude podliehať priebežným kontrolám, partneri budú musieť každé euro riadne vyúčtovať a plnenie projektu bude monitorované zo strany ministerstva aj ďalších národných a európskych kontrolných orgánov,“ deklarovalo ministerstvo.