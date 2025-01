PS podáva pre novelu infozákona podnet na Ústavný súd SR

Bratislava 27. januára (TASR) - Opozičné hnutie PS sa pre novelu infozákona obracia na Ústavný súd SR. Upozorňuje na to, že úprava môže závažne zasahovať do základných práv a slobôd ľudí. Žiada o pozastavenie účinnosti novely. Informovali o tom poslankyne Národnej rady (NR) SR Lucia Plaváková a Zora Jaurová (obe PS) na pondelkovej tlačovej konferencii.



"Novela do infozákona zaviedla nový inštitút, tzv. mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií, a jeho spoplatnenie, ktoré však nijako nešpecifikovala. (...) Touto novelou koaliční poslanci vniesli do infozákona nástroj pre absolútnu svojvôľu zo strany povinných osôb, medzi ne patria napríklad ministerstvá, ústredné orgány verejnej správy či samosprávy. Ktokoľvek, kto žiada o informácie v zmysle infozákona, je tak vystavený právnej neistote a nepredvídateľnosti konania štátnych orgánov," poznamenala Plaváková.



Upozornila na to, že úprava nešpecifikovala, kedy vyhľadávanie informácií možno považovať za rozsiahle či za mimoriadne rozsiahle. "Nie je určené ani, aké náklady môžu pri vyhľadávaní informácií vznikať, kedy sa považujú za účelne vynaložené a ako sa majú teda vyčíslovať. Nie je právne určitým spôsobom definovaný ani možný opravný prostriedok proti vyčísleniu úhrady, to znamená, že žiadatelia sa nemôžu ani efektívne brániť," podotkla.



Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám má nadobudnúť účinnosť 1. marca. Má okrem iného priniesť možnosť spoplatnenia poskytovania informácií cez tzv. infozákon. Stojí za ňou koaličná SNS. Odôvodňuje ju potrebou reagovať na dlhotrvajúce problémy so zahlcovaním povinných osôb s častými alebo nadmernými požiadavkami na sprístupnenie informácií. Prezident SR Peter Pellegrini úpravu nepodpísal. Predtým ju vetoval, no poslanci NR SR jeho veto prelomili a opätovne ju schválili. Novela tak bude platiť aj bez jeho podpisu.