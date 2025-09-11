< sekcia Slovensko
PS podáva trestné oznámenie v súvislosti s podozrením na rodinkárstvo
Firmy, ktoré získali od štátnej inštitúcie v Národnom športovom centre zákazky, sú podľa PS personálne prepojené na zástupcu riaditeľa centra.
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) podáva na Generálnu prokuratúru (GP) SR trestné oznámenie v súvislosti s vynakladaním financií v Národnom športovom centre (NŠC). PS zároveň vyzýva vedenie NŠC na okamžité odstúpenie a takisto apeluje na ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nezávislý), aby nariadil v centre hĺbkovú finančnú kontrolu. PS tvrdí, že vedenie NŠC uzavrelo bez súťaže zákazky s novozaloženými firmami, v ktorých figurujú príbuzní vedenia centra.
Firmy, ktoré získali od štátnej inštitúcie NŠC zákazky, sú podľa PS personálne prepojené na zástupcu riaditeľa centra. „Konateľkou jednej z firiem je jeho partnerka a konateľom druhej je jeho švagor. Krátko po svojom vzniku začala táto novozaložená firma získavať od Národného športového centra lukratívne rámcové dohody na organizáciu podujatí, a to bez akejkoľvek transparentnej súťaže,“ upozornila na tlačovej konferencii poslankyňa za PS Natália Nash. Má ísť o zákazky v celkovej hodnote vyše 660.000 eur bez DPH.
Poslankyňa hovorí o podozrení na funkčný model, ako cez rodinných príslušníkov a účelovo založené firmy odčerpávať verejné zdroje určené na podporu športovcov. „Vzhľadom na tieto závažné informácie vyzývame vedenie Národného športového centra na okamžité odstúpenie. Či už priamym podieľaním sa alebo akceptovaním takéhoto nezákonného správania a rodinkárstva stratili akúkoľvek morálnu, odbornú legitimitu viesť túto dôležitú inštitúciu,“ vyhlásila Nash.
PS podáva na GP trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov vrátane porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, zneužívania právomoci verejného činiteľa, takisto založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a machinácií pri verejnom obstarávaní.
Minister cestovného ruchu a športu by mal podľa Nash preveriť zmluvy aj personálne prepojenie v NŠC, ktoré patrí pod jeho rezort. „Žiadame vás, aby ste vyvodili zodpovednosť voči vedeniu Národného športového centra, pokiaľ toho nebudú sami schopní,“ uzavrela.
