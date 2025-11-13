< sekcia Slovensko
PS podľa Smeru-SD využíva v politickom boji mladých a šíri nenávisť
Luščíková vo videu uviedla, že Fico opakovane uráža a ponižuje študentov.
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Vládny Smer-SD kritizuje opozičné Progresívne Slovensko (PS), že v politickom súboji využíva aj mladých ľudí a šíri nenávisť a neznášanlivosť. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) na tlačovej konferencii poukázal na video spred popradského gymnázia, v ktorom poslankyňa parlamentu za PS Darina Luščíková vyhlásila, že premiér, ktorý pohŕda mladými, nemá na škole čo robiť. Video natočila pred avizovanou piatkovou (7. 11.) diskusiou s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Následne stála aj pri študentovi, ktorý písal na zem odkazy pre premiéra. Podľa Gašpara sa snažila zabrániť, aby sa diskusia konala. Smer-SD vyzval médiá aj opozíciu, aby prestali v politickom boji využívať mládež.
„Progresívne Slovensko je politická strana, ktorá sa snaží v rámci politického súboja hľadať témy, ktorými by prerazila a dokázala byť zdatným súperom strane Smer. Nenachádza ich, tak postupne prechádza vývojom, ktorý volám, že sa začína podobať Igorovi Matovičovi. Ich politika začína byť vulgárna, plná útokov, dehumanizačná. Je to politika, ktorá je politikou šírenia nenávisti a neznášanlivosti,“ vyhlásil Gašpar s tým, že PS „vyrába obete“, akým je študent popradského gymnázia či atentátnik na premiéra.
Podpredseda parlamentu vyzval aj médiá, aby prestali zneužívať mladého študenta na boj so Smerom-SD. Je to podľa neho mladý človek, ktorý ešte nevie vyhodnotiť všetky súvislosti. „Jednoznačne sa tento človek dostáva pod tlak, je to mladý človek, nemusí tento tlak uniesť,“ dodal Gašpar. Vyzval aj ľudí na sociálnych sieťach vrátane sympatizantov Smeru-SD, aby prestali s útokmi voči študentovi.
Luščíková vo videu uviedla, že Fico opakovane uráža a ponižuje študentov. Následne ho kritizovala, že bude na škole prednášať o zahraničnej politike, hoci on sa stretáva s diktátormi. „Premiér, ktorý pohŕda mladými ľuďmi, nemá čo hľadať na školách. Je to výsmech študentstvu, demokracii a slobode,“ uviedla a odkázala študentom, aby nikomu nedovolili brať im dôstojnosť.
Gašpar pripomenul, že atentát na premiéra mal byť mementom na upokojenie spoločnosti, no deje sa pravý opak. „Vťahujú sa do toho ďalší občania, študenti, mládež, čo je o to hrozivejšie, pretože ak chce takýmto spôsobom viesť PS politický súboj, sme odsúdení na cestu do pekla,“ dodal. Smeru-SD neprekáža, keď občania vyjadria kriedami svoj názor, pokiaľ nepoškodzujú majetok. „Ale pokiaľ ide o hanlivé, nenávistné výroky, ktoré urážajú a dehonestujú alebo dehumanizujú, voči tomu sa musíme ako spoločnosť postaviť,“ dodal podpredseda parlamentu.
Minulý týždeň v piatok mal premiér diskutovať so študentami popradského gymnázia. Napokon sa diskusia neuskutočnila. Fico to vysvetlil tým, že riešil tému možného infringementu pre novelu ústavy, preto požiadal riaditeľku gymnázia o zmenu termínu diskusie.
