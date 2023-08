PS: Podpora zelených projektov znižuje ekologický dlh

Bratislava 2. augusta (TASR) - Podpora zelených projektov znižuje ekologický dlh. Uviedlo to mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko (PS) v súvislosti s tým, že v stredu boli vyčerpané všetky zdroje, ktoré zemeguľa dokáže obnoviť za jeden rok. TASR o tom informoval riaditeľ komunikačného oddelenia PS Radovan Choleva.



Podpora zelených projektov pomáha tiež ľuďom znížiť účty za energie a zvýšiť hodnotu ich nehnuteľností, informuje europoslanec a podpredseda PS Martin Hojsík. V mnohých krajinách sa investície do riešenia klimatickej krízy podľa PS stali nevyhnutnými a znižovanie závislosti od fosílnych palív, investície do energetických úspor a masívna podpora udržateľnej zelenej energie tvoria jadro snáh takmer každej vlády.



"Komplexnou obnovou budov je možné ušetriť viac ako 70 percent ich spotreby energie na vykurovanie, ohrev vody, osvetlenie a prevádzku elektrospotrebičov. Je preto absolútne nevyhnutné, aby sa podpora obnovy nehnuteľností, ich napojenie na obnoviteľné zdroje zjednotilo, zjednodušilo, priblížilo ľuďom," zdôraznil Hojsík.



Zodpovedný prístup a efektívne čerpanie európskych zdrojov podľa neho umožňuje zamestnávateľom zefektívňovať výrobu a vytvárať nové pracovné príležitosti vo všetkých regiónoch Slovenska. Hnutie pripomína, že je nevyhnutné byť súčasťou ekonomickej transformácie, ktorá v Európe prebieha.



Nepripravenosť Slovenska na extrémne prejavy klimatickej krízy, najmä suchá a vysoké teploty, bola podľa člena predsedníctva hnutia a podpredsedu Bratislavského samosprávneho kraja pre životné prostredie Michala Saba viditeľná v júli, ktorý zaznamenal historicky najvyššie teploty. "Naše mestá a sídla potrebujú správnu kombináciu zelene, vodných prvkov a architektúry. Tá vytvára prirodzenú mikroklímu a zmierňuje dosahy extrémnych horúčav," uzatvoril Sabo.