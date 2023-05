Bratislava 7. mája (TASR) - Mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) podporí všetky kroky, ktoré pomôžu znížiť mieru chaosu. Predseda PS Michal Šimečka sa zároveň dočasne poverenej vláde poďakoval za to, že držala jasnú zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska.



"Čo bolo na fungovaní tejto vlády zlé, ubližujúce a chaotické, všetci vieme. Nemá zmysel to teraz opakovať. V PS sa jej preto chceme už len poďakovať za to, čo bolo dobré - minimálne za držanie jasnej zahraničnopolitickej orientácie Slovenska," skonštatoval Šimečka.



Slovensko podľa Šimečku čakajú náročné mesiace. "My sa v nich budeme správať konštruktívne a podporíme všetky kroky, ktoré pomôžu znížiť mieru chaosu. V kampani ponúkneme kvalitný program a budeme presviedčať ľudí, aby nám dali šancu robiť normálnu, odbornú politiku orientovanú na budúcnosť," doplnil.



Eduard Heger požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú o zbavenie poverenia viesť vládu. Oznámil to v nedeľu. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že prezidentka neprijala ani jeden z jeho návrhov, ktoré považoval za stabilnejšie a menej riskantné než vymenovanie úradníckej vlády. Hlave štátu chce nechať priestor pokúsiť sa s úradníckou vládou stabilne priviesť Slovensko k predčasným voľbám.