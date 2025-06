PS podporí zvýšenie platov učiteľov, nesúhlasí so spôsobom predloženia

Bratislava 5. júna (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) podporí zvýšenie platov učiteľov, no nesúhlasí so spôsobom, akým je vládny návrh novely zákona predložený. Zvýšenie platov malo byť podľa hnutia súčasťou štátneho rozpočtu už od začiatku. Pristúpenie k nemu po dvoch rokoch a pod hrozbou štrajkov je podľa poslankyne Národnej rady (NR) SR Tiny Gažovičovej (PS) zlyhaním vlády. Takýto prístup podľa nej svedčí o chaotickom hasení problémov. TASR o tom vo štvrtok informoval Alec Borový z mediálneho oddelenia PS.



„Zvýšenie o sedem percent je navyše nedostatočné - ledva pokrýva infláciu posledných rokov a v reálnych číslach tak neznamená skutočný rast platov, o ktorý učitelia bojujú už celé roky. V skutočnosti už nejde len o platy - ide o dôstojnosť a samotné prežitie učiteľskej profesie,“ uviedla poslankyňa PS a členka školského výboru Ingrid Kosová.



Podľa Borového sa k tomu potom pridáva ďalší problém - odmena 800 eur a navýšenie platov sa netýka všetkých. Napriek tomu, že štát deklaruje rovnosť učiteľov v základných umeleckých školách či v centrách voľného času a učiteľov v štátnych zariadeniach, v realite dochádza k systematickému porušovaniu zákona.



„Takto sa so vzdelávaním, kultúrou a budúcnosťou tejto krajiny zaobchádzať nemôže. Učitelia si zaslúžia rešpekt, spravodlivosť a systémové riešenia, nie almužny a nerovné zaobchádzanie,“ dodala Kosová.



Novely zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch posunulo plénum NR SR počas štvrtkového hlasovania do druhého čítania. Poslanci by mali legislatívu definitívne odobriť v utorok (10. 6.).