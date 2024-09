PS podporuje F. Mikloška ako kandidáta na post predsedu parlamentu

Bratislava 10. septembra (TASR) - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) podporuje Františka Mikloška (KDH) ako kandidáta na post predsedu Národnej rady (NR) SR. Na tlačovej konferencii to v utorok uviedol predseda PS a podpredseda parlamentu Michal Šimečka. Mikloškovu kandidatúru oznámilo v utorok KDH.



"V tejto chvíli má František Mikloško viac hlasov ako ktorýkoľvek iný koaličný kandidát. V tomto je v opozícii zhoda, my sme o tomto návrhu a o tomto mene hovorili v opozícii dlho a ja som veľmi rád, že KDH svojho kandidáta predstavilo," vyhlásil Šimečka.



Šimečka si myslí, že nezvolenie predsedu parlamentu je neúcta voči ústavným zvyklostiam aj voči voličom. Keď občania išli k voľbám, očakávali podľa neho, že vznikne nové zloženie NR SR a parlament bude mať riadne vedenie. Poukázal na to, že Mikloško nemusí vo voľbe na post predsedu uspieť, no situáciu s chýbajúcim šéfom parlamentu považovať za normálnu. Návrh na voľbu predsedu NR SR podľa neho plánuje opozícia predložiť ešte na aktuálnu schôdzu.