PS podporuje všetky snahy, ktoré povedú k upokojeniu situácie v SR

Bratislava 20. mája (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) podporuje všetky snahy a stretnutia, ktoré povedú k upokojeniu a zmierneniu situácie na Slovensku. Predseda PS Michal Šimečka sa ohradzuje proti snahe prisúdiť zodpovednosť hnutiu za nenávistné prejavy v spoločnosti.



"Dôrazne sa ohradzujem proti snahe niektorých politikov prisúdiť nám zodpovednosť za nenávistné prejavy v spoločnosti. PS bolo vždy slušnou a odbornou opozíciou," uviedol v stanovisku PS Šimečka. Odmieta potláčanie vecnej a odbornej opozičnej práce. "Vyčítajú mi výrok, že hodíme vládnej koalícii všetky polená pod nohy," skonštatoval s tým, že práve to je úlohou opozície - využívať všetky zákonné nástroje a brániť prijatiu zákonov, ktoré považuje za škodlivé.



S cieľom upokojiť situáciu po atentáte na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a odsúdiť násilie pozvala prezidentka Zuzana Čaputová a zvolený prezident Peter Pellegrini všetky parlamentné strany do Prezidentského paláca. Stretnutie sa napokon neuskutoční. Hlava štátu to odôvodnila medializovanými vyhláseniami niektorých lídrov.