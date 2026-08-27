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PS: Pološtátna zbrojovka ZVS Holding môže prichádzať o milióny eur
Valášek doplnil, že Slovensko potrebuje svoje zbrojovky v štátnych aj v súkromných rukách.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Pološtátna zbrojárska firma ZVS Holding prichádza podľa opozičného PS o milióny eur zo ziskov. Peniaze by mohli byť odklonené pomocou dodávateľského reťazca súkromnému spoluvlastníkovi zbrojovky. Firma pritom nie je podľa hnutia v dobrej finančnej kondícii a musela predať vlastné výrobné stroje, ktoré si následne od nového majiteľa prenajala. Na tlačovej konferencii o tom vo štvrtok informoval poslanec Národnej rady SR Tomáš Valášek (PS). Ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) vyzval, aby povedal, čo chce robiť na ochránenie ekonomických záujmov štátu.
Ako vysvetlil, vlastníkom spoločnosti je z jednej polovice štátna DMD Group. Druhú polovicu vo firme má súkromná MSM Group, ktorú vlastnia spoločnosti patriace do skupiny Czechoslovak Group českého miliardára Michala Strnada.
Zisky zo ZVS podľa Valášeka majú odchádzať tak, že spoločnosť predá delostreleckú muníciu spoločnosti MSM Export, ktorú vlastní spomenutá MSM Group. MSM Export následne muníciu predá drahšie. Možno až za dvojnásobok ceny.
„Keď pološtátna ZVS predáva svoje výrobky firme MSM Export, nie sú to kompletné granáty, ale chýbajú im niektoré komponenty ako zapaľovače. Tie už pridá MSM,“ uviedol Valášek. Poukázal však, že ZVS predáva svoje produkty aj skompletizované, okrem iného, slovenskej armáde. „Javí sa, že to rozhodnutie nevyrábať a nepredávať kompletné výrobky nemá žiadne technické odôvodnenie. ZVS by vedela dokúpiť, či prípadne vyrobiť vo vlastnej réžii všetko, čo potrebuje na to, aby predala kompletný granát. To, že tak nerobí, sa zdá byť účelové, a zdá sa, že účelom tejto praktiky nie je nič iné, než opäť umožniť presun zisku z pološtátnej firmy ZVS do rúk jej súkromného spoluvlastníka,“ vyhlásil.
Tvrdí, že manažment pološtátnej zbrojovky sa bráni okrem toho aj tým, že nemá vlastné marketingové oddelenie. Valášek opätovne poukázal, že ZVS svoje produkty predáva aj sama a po delostreleckých granátoch je aktuálne vysoký dopyt. Úlohu marketingu by mohol podľa neho v prípade potreby prebrať aj štátny spoluvlastník, ktorý má firmu DMD Trade.
Valášek doplnil, že Slovensko potrebuje svoje zbrojovky v štátnych aj v súkromných rukách. Politikou PS podľa neho nie je do zbrojárov kopať a závidieť im zisky. „Naopak, v mnohom sme vďační, že tie firmy fungujú a že v niektorých sektoroch obranného priemyslu, napríklad výroba munície, sme sa stali aj premiantmi v celej Európe. To sú stovky pracovných príležitostí vytvorených na Slovensku, to sú stámilióny eur v zisku, ktoré ostávajú v podobe daní na Slovensku,“ poukázal Valášek. Je to podľa neho dôležité aj pre bezpečnosť krajiny. „Ako ukazuje aj Ukrajina, nechcete sa spoliehať na zahraničných dodávateľov v čase krízy, ohrozenia či nebodaj aj napadnutia. Je dobré mať zásoby a výrobu zásob priamo vo vlastnom teritóriu,“ vyhlásil.
Ako vysvetlil, vlastníkom spoločnosti je z jednej polovice štátna DMD Group. Druhú polovicu vo firme má súkromná MSM Group, ktorú vlastnia spoločnosti patriace do skupiny Czechoslovak Group českého miliardára Michala Strnada.
Zisky zo ZVS podľa Valášeka majú odchádzať tak, že spoločnosť predá delostreleckú muníciu spoločnosti MSM Export, ktorú vlastní spomenutá MSM Group. MSM Export následne muníciu predá drahšie. Možno až za dvojnásobok ceny.
„Keď pološtátna ZVS predáva svoje výrobky firme MSM Export, nie sú to kompletné granáty, ale chýbajú im niektoré komponenty ako zapaľovače. Tie už pridá MSM,“ uviedol Valášek. Poukázal však, že ZVS predáva svoje produkty aj skompletizované, okrem iného, slovenskej armáde. „Javí sa, že to rozhodnutie nevyrábať a nepredávať kompletné výrobky nemá žiadne technické odôvodnenie. ZVS by vedela dokúpiť, či prípadne vyrobiť vo vlastnej réžii všetko, čo potrebuje na to, aby predala kompletný granát. To, že tak nerobí, sa zdá byť účelové, a zdá sa, že účelom tejto praktiky nie je nič iné, než opäť umožniť presun zisku z pološtátnej firmy ZVS do rúk jej súkromného spoluvlastníka,“ vyhlásil.
Tvrdí, že manažment pološtátnej zbrojovky sa bráni okrem toho aj tým, že nemá vlastné marketingové oddelenie. Valášek opätovne poukázal, že ZVS svoje produkty predáva aj sama a po delostreleckých granátoch je aktuálne vysoký dopyt. Úlohu marketingu by mohol podľa neho v prípade potreby prebrať aj štátny spoluvlastník, ktorý má firmu DMD Trade.
Valášek doplnil, že Slovensko potrebuje svoje zbrojovky v štátnych aj v súkromných rukách. Politikou PS podľa neho nie je do zbrojárov kopať a závidieť im zisky. „Naopak, v mnohom sme vďační, že tie firmy fungujú a že v niektorých sektoroch obranného priemyslu, napríklad výroba munície, sme sa stali aj premiantmi v celej Európe. To sú stovky pracovných príležitostí vytvorených na Slovensku, to sú stámilióny eur v zisku, ktoré ostávajú v podobe daní na Slovensku,“ poukázal Valášek. Je to podľa neho dôležité aj pre bezpečnosť krajiny. „Ako ukazuje aj Ukrajina, nechcete sa spoliehať na zahraničných dodávateľov v čase krízy, ohrozenia či nebodaj aj napadnutia. Je dobré mať zásoby a výrobu zásob priamo vo vlastnom teritóriu,“ vyhlásil.