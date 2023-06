PS ponúka budúcnosť SR v EÚ a NATO, na Ukrajine vidí príležitosti

Bratislava 2. júna (TASR) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) vidí budúcnosť Slovenska v Európskej únii (EÚ) a NATO. Členstvo Ukrajiny v EÚ vníma ako príležitosť pre rozvoj Slovenska. Za prioritu považuje aj zapojenie Slovenska do obnovy Ukrajiny. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval predseda PS a podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka a podpredseda hnutia a poslanec Národnej rady SR Tomáš Valášek.



Členstvo Ukrajiny v EÚ vníma PS ako ekonomickú príležitosť najmä pre východné Slovensko. "Práve vstup Ukrajiny do EÚ, otvorenie trhu a uvoľnenie cezhraničného obchodu môže byť výrazný impulz pre ekonomický rozvoj tohto regiónu," vyhlásil Šimečka. Podľa Valáška by Slovensko malo aktívnejšie reagovať na výzvy EÚ, napríklad na budovanie dopravného spojenia smerom k východnej hranici.



Ďalšou prioritou hnutia je, aby sa Slovensko a slovenské firmy podieľali na obnove Ukrajiny. "Zatiaľ čo poľské stavebné firmy už dávno rekonštruujú školy či cesty v Ľvove alebo dánske firmy v Mikolajeve, tie naše stále márne čakajú, hoci majú kapacitu pomáhať," komentoval Valášek. V prípade účasti PS vo vláde avizuje zavedenie funkcie splnomocnenca alebo špeciálneho vyslanca pre rekonštrukciu Ukrajiny.



Podľa PS by malo byť Slovensko konštruktívnym, aktívnym, sebavedomým hráčom v EÚ a NATO. "Aby sme si vedeli presadiť náš vlastný záujem, ako napríklad na rekonštrukcii Ukrajiny. Aby sme boli rešpektovaným partnerom a prinášali nové idey," načrtol Šimečka. Základným predpokladom je podľa neho dodržiavanie spoločných pravidiel a hodnôt, ako sú demokracia a právny štát.