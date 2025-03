PS poukazuje, že Huliak nemá skúsenosti v športe ani cestovnom ruchu

Bratislava 5. marca (TASR) - Opozičné hnutie PS kritizuje menovanie Rudolfa Huliaka (nominant Smeru-SD) do funkcie ministra športu a cestovného ruchu. Ide podľa neho o dokonalú ukážku kupčenia. Upozorňuje pritom na to, že Huliak nemá skúsenosti v oblasti športu ani cestovného ruchu. Vyplýva to zo stanoviska lídra PS Michala Šimečku.



"Huliak nemá so športom ani s cestovným ruchom nič spoločné. Nijako nepomôže našej mládeži, aby žila zdravšie a mala lepšie podmienky pre šport. Slovensko vďaka nemu nezíska viac medailí na olympiáde. A nie, tento bývalý starosta Očovej, s vulgárnymi maniermi a ambíciou vystúpiť z Európskej únie, k nám nepriláka ani státisíce nových turistov zo sveta," skonštatoval.



Šimečka mieni, že jediným zmyslom ministerstva je iba kupčenie. "A rozdávanie funkcií ľuďom ako Huliak - straníckym nominantom bez odbornosti, ktorí horko-ťažko udržia Ficov zlepenec ešte chvíľu pri živote," dodal.



Prezident SR Peter Pellegrini v stredu vymenoval Rudolfa Huliaka za nového ministra cestovného ruchu a športu. Na tomto poste vystriedal Dušana Keketiho (nominant SNS), ktorého hlava štátu odvolala. K zmene dochádza v súvislosti so situáciou vo vládnej koalícii a zmenou pomerov poslancov v Národnej rade SR.