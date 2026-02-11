< sekcia Slovensko
PS: Pozastavenie účinnosti zmien v Trestnom poriadku je úspech
Hnutie pripomenulo, že od začiatku označovalo prijatú legislatívu za protiústavnú.
Autor TASR
Bratislava 11. februára (TASR) - Pozastavenie účinnosti zmien v Trestnom poriadku Ústavným súdom SR a prijatie zvyšku návrhu na ďalšie konanie je jasným úspechom. Na sociálnej sieti tak na pozastavenie účinnosti legislatívnej zmeny týkajúcej sa spolupracujúcich obvinených reagovalo opozičné PS.
Hnutie pripomenulo, že od začiatku označovalo prijatú legislatívu za protiústavnú. „Presne takto vyzerá kvalitná opozičná práca. Namiesto prázdnych rečí podávame odborné argumenty, ktoré dokážu zastaviť nehoráznosti tejto vlády,“ doplnilo.
Predseda PS Michal Šimečka považuje rozhodnutie súdu za víťazstvo rozumu a právneho štátu. „Ťažký týždeň pre Tibora Gašpara a vládnu koalíciu. A dobrý týždeň pre spravodlivosť na Slovensku,“ uviedol Šimečka na stredajšej tlačovej konferencii v reakcii na novinársku otázku k tejto téme.
Ústavný súd SR pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby. Návrhu na pozastavenie účinnosti vo zvyšnej časti novely Trestného zákona prijatej parlamentom vlani v decembri nevyhovel. Rozhodnutie sa týkalo podania skupiny opozičných poslancov, ktoré súd prijal na ďalšie konanie.
