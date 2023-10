PS: Pre dôveryhodnosť vlády nemožno dať Hlasu-SD premiéra i vnútro

Bratislava 7. októbra (TASR) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) sa nestotožňuje s názorom SaS, že pre vznik štvorkoalície je potrebné Hlasu-SD ponúknuť okrem postu predsedu vlády aj ministerstvo vnútra. PS zároveň upozornilo, že podobné verejné výzvy zo strany SaS nepovažuje za šťastný vstup do rokovaní.



"Pokúsime sa našim partnerom v SaS vysvetliť, že pre dôveryhodnosť celej vlády nemôžeme strane Hlas uvoľniť post premiéra a zároveň aj ministerstvo vnútra," uviedlo PS vo svojom vyhlásení.



Šéf hnutia Michal Šimečka oznámil, že je pripravený v záujme vytvorenia štvorkoalície prenechať pozíciu premiéra predsedovi Hlasu-SD Petrovi Pellegrinimu. Podpredseda SaS Branislav Gröhling v reakcii upozornil, že v záujme vytvorenia štvorkoalície je potrebné Hlasu-SD okrem premiérskeho postu ponúknuť aj ministerstvo vnútra. Gröhling poukázal na to, že Hlas-SD si môže ako jediný vyberať, s kým pôjde do vlády.



Obdobne sa na sociálnej sieti vyjadrila aj bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. "Ak má zabrániť vláde Smeru to, že Hlas bude môcť viesť ministerstvo vnútra, je to určite lepšia cesta pre Slovensko ako spravodlivosť a aj vnútro v rukách Smeru," odkázala Kolíková smerom k PS.



"Progresívci" už predpoludním zdôraznili, že trvajú na obsadení postu ministra vnútra.