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PS predložilo návrh, rieši dostupnosť zdravotnej starostlivosti
Predkladateľ mieni, že výsledkom návrhu bude zlepšenie manažmentu pacienta primárne pre tých poistencov, ktorí si nevedia zabezpečiť dostupnosť potrebnej zdravotnej starostlivosti.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Opozičné hnutie PS chce precizovať povinnosti zdravotných poisťovní pri zabezpečovaní dostupnosti zdravotnej starostlivosti poistencom. Navrhuje im pridať novú povinnosť týkajúcu sa zabezpečenia konkrétneho termínu u lekára. Zmenu chce docieliť novelou zákona o zdravotných poisťovniach, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložil poslanec Oskar Dvořák (PS).
„Zavádza sa nová explicitná povinnosť zdravotnej poisťovne zabezpečiť na žiadosť poistenca konkrétny termín poskytnutia ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ako aj ústavnej zdravotnej starostlivosti u zmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, pričom podmienkou aktivácie tejto povinnosti je predchádzajúce odporúčanie ošetrujúceho lekára,“ priblížil obsah návrhu.
Predkladateľ mieni, že výsledkom návrhu bude zlepšenie manažmentu pacienta primárne pre tých poistencov, ktorí si z akéhokoľvek dôvodu nevedia zabezpečiť dostupnosť potrebnej zdravotnej starostlivosti. „Zdravotné poisťovne majú už dnes povinnosť zabezpečovať dostupnosť zdravotnej starostlivosti a týmto návrhom sa ďalej precizujú ich povinnosti. Zdravotné poisťovne majú totiž najlepší prehľad o počte zazmluvnených poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a ich kapacitách v okolí konkrétnych poistencov,“ doplnil.
„Zavádza sa nová explicitná povinnosť zdravotnej poisťovne zabezpečiť na žiadosť poistenca konkrétny termín poskytnutia ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ako aj ústavnej zdravotnej starostlivosti u zmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, pričom podmienkou aktivácie tejto povinnosti je predchádzajúce odporúčanie ošetrujúceho lekára,“ priblížil obsah návrhu.
Predkladateľ mieni, že výsledkom návrhu bude zlepšenie manažmentu pacienta primárne pre tých poistencov, ktorí si z akéhokoľvek dôvodu nevedia zabezpečiť dostupnosť potrebnej zdravotnej starostlivosti. „Zdravotné poisťovne majú už dnes povinnosť zabezpečovať dostupnosť zdravotnej starostlivosti a týmto návrhom sa ďalej precizujú ich povinnosti. Zdravotné poisťovne majú totiž najlepší prehľad o počte zazmluvnených poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a ich kapacitách v okolí konkrétnych poistencov,“ doplnil.